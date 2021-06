Il noto caratterista Ned Beatty è morto all’età di 83 anni

Hollywood piange un altro suo figlio, è morto infatti Ned Beatty, attore candidato all’Oscar, famoso tra le altre cose per aver partecipato a due capitoli della celebre saga Superman.

“Ned Beatty è morto all’età di 83 anni domenica mattina per cause naturale, circondato dalla sua famiglia e dai suoi cari“. Sono queste le dichiarazioni di Deborah Miller, manager dell’attore alle pagine del The Hollywood Reporter.

Dopo un inizio di carriera diviso tra cantante di strada e attore di teatro, Ned ha trovato la fama per i suoi innumerevoli ruoli da caratterista, a tal proposito vanno ricordate le sue interpretazioni in film quali Un Tranquillo Weekend di Paura (1972) ma anche in Quinto potere di Sidney Lumet, ruolo che tra l’altro gli valse la sua unica nomination all’Oscar con soli 6 minuti di apparizione.

Come anticipato in precedenza, Beatty ha partecipato ai primi due capitoli del cinecomic Superman (nel 1978 e nel 1980), vestendo i panni dell’assistente “imbranato” di Lex Luthor. Altri crediti che lo hanno visto tra i protagonisti riguardano film quali Tutti gli uomini del Presidente, The Big easy, mentre di recente è apparso in La guerra di Charlie Wilson e Shooter.