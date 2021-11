Il sequel di Army of the Dead, ovvero Planet of the Dead, secondo quanto dichiarato da Zack Snyder, sarà un film di fantascienza a forti tinte horror, in cui i viaggi verso altri mondi e i loop temporali saranno elementi presenti.

Il regista, infatti, in una recente intervista su Variety per la promozione del suo nuovo film Army of the Thieves (qui la recensione), ha avuto modo di parlare anche del sequel di Army of the Dead. Alla domanda relativa al possibile ritorno di un vecchio personaggio, nel prossimo film di questo nascente franchise, Zack Snyder ha risposto:

“Stavamo giusto parlando dei tre potenziali scenari per Dieter. Il primo è che è stato ucciso da Zeus e giace morto in un corridoio. Il secondo è che è stato morso da Zeus ed è uno spaventoso zombi alfa che corre da qualche parte nel deserto del Nevada. Il terzo è che in qualche modo ha negoziato, combattuto o è successo qualcosa per cui Zeus era distratto e quindi non lo ha ucciso. Secondo il sottotesto del ciclo temporale del film, tutte e tre le realtà sono possibili. L’altro indizio è che ‘Army of the Dead’ è obbediente ai clichè di genere…”

In merito alla domanda relativa a cosa potremo vedere in Planet of the Dead, ha poi aggiunto:

“Shay [Hatten] e io abbiamo parlato del fatto che il sequel diretto di “Army of the Dead” potrebbe essere un film d’azione fantascientifico con elementi horror. Quindi è un genere divertente, probabilmente con una rapina al centro. Prima di tutto, so esattamente cosa vorrei vedere nel seguito. Stiamo realizzando la serie animata [Army of the Dead: Lost Vegas], che uscirà il prossimo anno. La serie animata approfondisce molto il perché dell’apocalisse zombi e da dove essi provengono esattamente. Penso che i loop temporali, i portali, le porte verso altri regni e cose del genere, siano molto in gioco. Quindi tutti quegli indizi che Dieter ci dà sono parte integrante del modo in cui continuiamo a far evolvere l’universo de ‘L’esercito dei morti’…”

Il nuovo franchise nato dal primo capitolo Army of the Dead, che Netflix insieme a Zack Snyder stanno costruendo, sta prendendo forma e assumento una propria identità di genere, e ciò attraverso il prequel Army of Thieves, il futuro spin off animato e il sequel Planet of the Dead.