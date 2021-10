Abbiamo visto Army of Thieves, il nuovo action/horror prodotto da Zack Snyder distribuito attraverso il catalogo di Netflix. Questa è la recensione.

Girato e ambientato in Germania, nonché diretto da Matthias Schweighöfer, “Army of Thieves” è il prequel di “Army of the Dead”, film del 2021 diretto dal noto regista di culto Zack Snyder. La pellicola, disponibile attraverso la piattaforma Netlfix a partire dal 29 ottobre 2021, è un prequel/spin-off del capostipite ed ha per protagonista uno tra i personaggi che hanno riscosso maggior successo di quello: lo scassinatore Ludwig Dieter.

Se il film di Snyder era un pastiche che spaziava dalla fantascienza all’horror, passando per sequenze da puro action movie, “Army of Thieves” prende una strada diversa, spingendo maggiormente sui binari del genere comedy, e relegando i collegamenti al predecessore solo ad alcuni easter eggs e ad alcune soluzioni narrative. Il film è una sequela di eventi senza respiro che senza dubbio piacerà non solo a coloro che hanno amato il primo, ma anche a coloro che si avvicinano per la prima volta al nuovo army-universe targato Netflix.

La storia, che ha luogo sei anni prima rispetto alle vicende di Army of the Dead (la recensione), racconta le avventure del mago dello scasso Sebastian, un giovane gestore di un canale Youtube di scarso successo. Il ragazzo, a seguito di alcune vicissitudini, si unirà a un gruppo di ladri intenzionati a fare un colpo davvero incredibile. Nel frattempo, negli Stati Uniti, un’epidemia si propaga a macchia d’olio.

I topos del genere “Caper Movie”, sottogenere che ha per protagonista – appunto – un gruppo di truffatori intenzionati a compiere un colpo davvero grosso, sono tutti rispettati e anzi, gli stereotipi non mancano. Nonostante questo, Army of Thieves riesce ad intrattenere davvero bene e, complice un cast assolutamente funzionale, mantiene le aspettative.

Dal punto di vista registico siamo lontani dalle acrobazie e dai guizzi tipici delle pellicole di Snyder eppure la direzione di Matthias Schweighöfer non manca di intuizioni (per esempio le sequenze relative allo scassinamento delle cassaforti) che fanno presagire una firma autoriale tutt’altro che sprovveduta.

La cosa più interessante, in ogni caso, è la collocazione di Army of Thieves all’interno del più variegato puzzle di questo universo snyderiano che proseguirà, come annunciato, con diversi sequel, tra cui Army of the Dead: Lost Vegas, progetto animato già in via di sviluppo, e Planet of the Dead, il sequel del progetto originale da poco annunciato.