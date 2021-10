Netflix ha diffuso quest’oggi un nuovo poster da Army of Thieves, film nato come prequel di Army of the Dead, lo zombie movie diretto da Zack Snyder.

Il film è stato diretto ed interpretato da Matthias Schweighöfer (tra i protagonisti di Army of the Dead), ed è tra gli eventi più attesi sul catalogo Netflix per questo mese di ottobre appena iniziato. Inoltre, farà da apripista ad un altro spin-off/prequel dell’action/horror di Zack Snyder, stiamo parlando del film d’animazione intitolato Army of the Dead: Lost Vegas.

ARMY OF THIEVES

PRODUZIONE: A scrivere il film Shay Hatten, co-scenegggiatore di Army of the Dead con Joby Harold. La regia è stata curata da Matthias Schweighöfer, solo produttore invece Zack Snyder. CAST: Matthias Schweighöfer, Nathalie Emmanuel, Ruby O. Fee, Stuart Martin, Guz Khan, e Jonathan Cohen. DISTRIBUZIONE: Dal 29 ottobre 2021 su Netflix.

TRAMA: Il film racconterà la storia di Dieter, lo scassinatore tedesco visto in Army of the Dead, di come è nata la sua ossessione sulle combinazioni delle casseforti e perché quella di Las Vegas sia così importante per lui. In Army of Thieves una donna misteriosa lo recluta per aiutarla a rapinare casseforti inespugnabili in tutta Europa.