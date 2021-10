Zack Snyder ha finalmente svelato il titolo del sequel del suo Army of the Dead: la nuova pellicola si intitolerà Planet of the Dead.

In una recente intervista su Inverse Zack Snyder, a proposito del nuovo zombie movie targato Netflix e sulla possibilità del ritorno di un vecchio personaggio, ha dichiarato:

“La vera avventura sarebbe vedere cosa è successo a [Dieter] quando quella porta della cassaforte si è chiusa. È stato ucciso da Zeus o no? Cosa è successo? Non lo vediamo morire davanti alla telecamera, e c’è ancora del tempo. Non ti dirò cosa succede in Army of the Dead 2 – alias Planet of the Dead – ma diciamo solo che c’è una possibilità che Dieter sopravviva”

Scherzando ha poi aggiunto:

“C’è una possibilità che il contatto con la morte gli possa aver fatto desiderare di trovare una Gwendoline imprigionata”.

Army of the Dead (qui la recensione) si conclude con Vanderohe che riemerge indenne tra le rovine di Vegas, con i soldi che porta con sé dal caveau noleggia un costoso aereo privato per dirigersi verso Città del Messico, ma durante il tragitto scopre di essere stato morso durante il combattimento con il re degli alpha, pertanto la sua trasformazione in zombie è imminente. Detto ciò è presumibile che Planet of the Dead possa esplorare il diffondersi dell’epidemia in una dimensione molto più ampia.

Netflix insieme a Zack Snyder, a quanto pare, stanno costruendo sul primo capitolo un franchise di successo che prevede il prequel Army of Thieves, uno spin off animato dal titolo Army of the Dead: Lost Vegas e il sequel Planet of the Dead.