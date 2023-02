HBO Max cancella Pennyworth, la serie DC dedicata al maggiordomo di Batman

La nuova line-up targata DC Studios dettata da James Gunn e Peter Safran sta influenzando il futuro dei progetti DC precedentemente mandati in onda su HBO Max, l’ultima vittima sembra essere Pennyworth.

Il nuovo DC Universe è oramai spinto verso altre spiagge, ed è per questo che l’accoppiata Gunn/Safran sta cercando di chiudere “tutte le porte aperte” prima del loro arrivo come CEO. Le prime “vittime” di questa nuova rivoluzione sono state nei giorni scorsi le serie Titans e Doom Patrol (qui la notizia), mentre l’ultima in ordine di tempo è Pennyworth, la serie dedicata al famoso maggiordomo di Bruce Wayne/Batman. Tutte e tre le serie, guarda caso, fanno parte del palinsesto di HBO Max.

La serie Pennyworth ha visto la terza stagione concludersi il 24 novembre scorso, con i fan “straniti” dalla mancanza di comunicazione riguardo la possibile realizzazione di una nuova stagione, una mancanza che ora è stata colmata dalle novità annunciate in merito al nuovo DC Universe.

LA SERIE

Bruno Heller è stato showrunner per tutte le tre stagioni andate in onda, mentre Danny Cannon è stato impegnato come produttore e regista. NEL CAST figuravano Jack Bannon, Ben Aldridge, Emma Paetz, Hainsley Lloyd Bennett, Ryan Fletcher, Dorothy Atkinson, Polly Walker, Jason Flemyng, Paloma Faith, James Purefoy, Edward Hogg, Jessye Romeo, Ramon Tikaram e Harriet Slater.