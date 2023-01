HBO Max chiuderà Titans e Doom Patrol dopo la quarta stagione

La rivoluzione in sede DC Studios continua a mietere “vittime”, le nuove in ordine di tempo saranno le serie tv Titans e Doom Patrol.

Attraverso un aggiornamento proveniente da Deadline, infatti, è noto che HBO Max chiuderà le suddette serie DC dopo le loro quarte stagione attualmente in corso. La fonte spiega che gli sceneggiatori erano già a conoscenza dei piani di James Gunn e Peter Safran, pertanto le trame di Titans e Doom Patrol saranno per così dire autoconclusive.

Titans ha esordito su DC Universe nel corso del 2018, Doom Patrol l’anno dopo come spin-off. Nel 2021 il canale tematico di casa Warner è stato rinominato DC Universe Infinite divenendo una libreria di fumetti digitali, il risultato fu il passaggio ufficiale su HBO Max. Attualmente entrambe le serie in in attesa di ritrasmettere dopo la pausa di metà stagione.

Continua a questo punto la rivoluzione dell’universo DC voluta dai nuovi CEO James Gunn e Peter Safran, i quali hanno più volte confermato che il nuovo DC Extended Universe d’ora in poi vivrà un solo sviluppo creativo tra film, serie tv e videogames. A tal proposito viene da chiedersi: quale sarà la “prossima vittima”?

