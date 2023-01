Domani il secondo trailer di Shazam! Furia degli Dei, ecco il nuovo poster

Nella giornata di domani sarà possibile apprezzare il secondo trailer di Shazam! Furia degli Dei, ma nell’attesa Warner Bros ha condiviso con la rete un nuovo poster.

Non è ancora nota la volontà della nuova direzione di DC Studios riguardo il futuro di Shazam! nel nuovo DC Extended Universe, ciononostante la campagna promozionale legata al nuovo film continua a regalare nuovi contenuti in vista dell’uscita in sala. A tal proposito, col trailer di domani ed il poster odierno, è stato diffusa la sinossi ufficiale del film, che recita quanto segue:

“Dotati dei poteri degli dei, Billy Batson e i suoi fratelli adottivi stanno ancora imparando a destreggiarsi tra la vita adolescenziale e l’avere un alter-ego da supereroi adulto. Ma quando le Figlie di Atlante, un vendicativo trio di antiche divinità, arrivano sulla Terra alla ricerca della magia che è stata loro rubata molto tempo fa, Billy, alias Shazam, e la sua famiglia sono spinti in una battaglia per i loro superpoteri, le loro vite e il destino del loro mondo.”

SHAZAM! FURIA DEGLI DEI

Il film è stato prodotto da Warner Bros. Pictures. La sceneggiatura è stata firmata da Henry Gayden, con David F. Sandberg riconfermato in cabina di regia. NEL CAST Zachary Levi, Asher Angel, Faithe Herman, Jack Dylan Grazer, Meagan Good, Adam Brody e Djimon Hounsou. Helen Mirren è stata scelta per interpretare l’antagonista Hespera, figlia di Atlas, assieme a Lucy Liu. Il film sarà nelle sale dal 16 marzo 2023.

IL NUOVO POSTER