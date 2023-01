Oscar 2023: Everything Everywhere All at Once, un successo straordinario

Il successo di Everything Everywhere All at Once è assolutamente incredibile e fino a qualche mese fa impensabile. Un film indie che ha guadagnato ben 11 nomination agli Oscar 2023 è un qualcosa di assolutamente straordinario.

Divertente, emozionante, folle, romantico e scoppiettante (qui la nostra recensione), Everything Everywhere All at Once è un film che gioca con il Multiverso e che ha quale protagonista l’indiscussa Michelle Yeoh, la splendida attrice di origine asiatica grande esperta in arti marziali.

IL SUCCESSO

Prima del suo esordio nessuno avrebbe scommesso sul clamore e sulla calorosa accoglienza avuti, probabilmente neanche gli autori e la produzione. Invece Everything Everywhere All at Once ai Critics’ Choice Awards, dopo ben 14 nomination, ha vinto 5 premi, mentre ai Golden Globe di nomination ne ha avute 6, portando poi a casa due premi, uno alla sempre affascinante Michelle Yeoh quale Migliore Attrice di una Commedia, l’altro a Ke Huy Quan come Miglior Attore non Protagonista. Attendiamo ora il 5 marzo per la nomina dei vincitori ai WGA Awards 2023, dove questo fantastico film ha per il momento guadagnato una ulteriore nomination per la Migliore Sceneggiatura Originale.

I Golden Globe sono solitamente considerati come l’anticamera degli Oscar e, come spesso accade, molti film segnalati in questa manifestazione guadagnano nomination anche per l’assegnazione del premio più ambito. Anche quest’anno questa quasi regola è stata confermata e ad Everything Everywhere All at Once sono state assegnate ben 11 candidature in quasi tutte le categorie in gara. Raro che un film indie sia stato così considerato, inoltre Michelle Yeoh è la prima attrice di orgine asiatica ad aver avuto la nomination agli Oscar come Migliore attrice protagonista.

L’ASCESA DI MICHELLE YEOH

Michelle Yeoh è nata a Ipoh (Malesia) il 6 agosto 1962 da genitori di origine cinese. Dopo alcune esperienze cinematografiche in film di azione locali, raggiunge la notorietà a livello internazionale grazie al film di 007 Il domani non muore mai e grazie anche alla partecipazione in La tigre e il dragone.

Il suo successo appare oramai inarrestabile, Michelle è sempre più richiesta in molte produzioni sia cinematografiche che televisive. La ricordiamo infatti nel film Marvel Shang-Chi e la leggenda dei Dieci e nel recentissimo film Netflix L’accademia del bene e del male. Inoltre James Cameron l’ha voluta nel cast del terzo capitolo del suo colossal Avatar.

In televisione l’abbiamo vista più recentemente in 4 episodi dello spin off Netflix The Witcher: Blood Origin ed in maniera più presente in Star Trek: Discovery, dove per ben 3 stagioni ha vestito i panni, prima del Capitano Philippa Georgiou, e poi del suo alter ego del MirrorVerse l’Imperatrice Philippa Georgiou Augustus Iaponius Centarius. Alex Kurtzman, il capo indiscusso del franchise, ha in serbo per lei uno spin off in cui Michelle Yeoh dovrebbe rivestire i panni dell’ex imperatrice, ma questa volte come agente della fantomatica Sezione 31. Serie questa ancora in fase di sviluppo.

IL FILM

Everything Everywhere All at Once è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert, in arte i Daniels, i quali fungono da produttori insieme ai Fratelli Russo. Il film è stato distribuito da A24 nei cinema USA in sale selezionate il 22 marzo dello scorso anno, per poi essere diffuso a livello nazionale l’8 aprile. Qui in Italia invece ha visto la luce mesi dopo, precisamente lo scorso 6 ottobre.

Ora, dopo il grande successo di critica e di pubblico e dopo aver vinto i Golden Globe, il film tornerà nelle nostre sale a partire dal 2 febbraio, nonostante sia già disponibile in DVD e Blu-Ray e in confezione Limited Edition in 4K che contiene due dischi, il poster, una card da collezione. Tra gli extra della Limited Edition il commento dei registi (anche su disco 4k), il Making of, le scene tagliate, le papere e i credits.

IL POSTER