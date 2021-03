Michelle Yeoh con James Cameron sul set di Avatar 3

Mentre proseguono i lavori di produzione di Avatar 2, il regista James Cameron ha scelto di regalare ai propri fan un aggiornamento fotografico anche dal terzo capitolo della saga (Avatar 3).

L’immagine diffusa attraverso i canali social del produttore Jon Landau immortala James Cameron in compagnia di una delle new entry del cast “Michelle Yeoh“: i due sembrano impegnati in quello che sembra uno scambio di “colpi proibiti”, arte in cui è maestra l’attrice apprezzata in La Tigre e il Dragone. Trovate il post-social in fondo alla pagina.

AVATAR 2

PRODUZIONE: Avatar 2 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

Nelle sale Usa dal 16 dicembre 2022.

AVATAR 3

PRODUZIONE: Avatar 3 sarà stato diretto da James Cameron. I primi sequel saranno prodotti in contemporanea, mentre i successivi due saranno confermati a patto che il botteghino ne decreterà la buona riuscita. CAST: Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Joel David Moore, Oona Chaplin, Matt Gerald, Cliff Curtis, Kate Winslet, Giovanni Ribisi, Edie Falco, Michelle Yeoh.

Nelle sale Usa dal 20 dicembre 2024.