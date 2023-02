James Mangold collegato alla regia del film Swamp Thing?

Dopo la carrellata di annunci regalati ai fan DC da James Gunn e Peter Safran nella giornata di ieri è tempo di iniziare ad approfidire sullo sviluppo dei vari progetti, il primo di questi è Swamp Thing.

Presentato dalla DC Studios come un progetto molto vicino al genere horror vista la natura del personaggio creato da Len Wein e Berni Wrightson, il film su Swamp Thing sembrerebbe aver già trovato il suo regista in James Mangold. Non si tratta ancora di notizia certa, è bene sottolinearlo, ma il regista ha utilizzato nelle ultime ore il suo account Twitter per condividere una più che rivelatoria immagine legata al fumetto del personaggio DC. Il tweet, tra le altre cose, è stato anche ricondiviso dallo stesso James Gunn nelle ore successive.

Come anticipato, non ci sono ancora conferme ufficiali, e se vogliamo neppure ufficiose, ma ciononostante abbiamo imparato che certe allusioni social non possono che essere tracce di qualcosa che è pronto ad “esplodere” davanti agli occhi di tutti. James Mangold dal canto suo ha una buona dimistichezza con il genere cinecomic, avendo diretto Wolverine – L’immortale nel 2013 ed il suo sequel Logan – The Wolverine nel 2017, aggiudicandosi qui anche una nomination come Miglior Sceneggiatura Adattata.

Il personaggio Swamp Thing ha una lunga storia con Hollywood, la cui ultima tappa è avvenuta nel corso del 2019 quando il canale DC Universe produsse – e successivamente cancellò dopo una sola stagione – una serie live-action apprezzata da pubblico e critica. In passato il personaggio è stato anche protagonista di due pellicole horror dirette dal compianto Wes Craven.

Non resta che attendere ulteriori aggiornamenti in merito.

IL TWEET DI JAMES MANGOLD