Il film evento Avengers: The Kang Dynasty ha già un regista

I Marvel Studios hanno scelto Destin Daniel Cretton come regista di Avengers: The Kang Dynasty, primo dei due film evento attesi per il 2025.

Ebbene si, due giorni dopo il suo annuncio al San Diego Comic-Con (qui la notizia), il primo dei due prossimi film evento del Marvel Cinematic Universe ha già un regista e, come anticipato, risponde al nome di Destin Daniel Cretton, dietro la macchina da presa già con Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, e riconfermato tra l’altro per il suo sequel.

A confermare la scelta dello studios è stato questa sera un aggiornamento proveniente dal solito The Hollywood Reporter, con la fonte però che non si sbilancia sulla possibilità che Cretton possa dirigere anche l’altro film evento dal titolo Avengers: Secret Wars, in arrivo al cinema qualche mese più tardi. Non resta che attendere nuovi aggiornamenti in merito.

AVENGERS: THE KANG DYNASTY

