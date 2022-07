La produzione della terza stagione di The Witcher è da oggi ferma a causa della positività al Covid-19 da parte del protagonista Henry Cavill.

Ad un mese dalla fine delle riprese, e con la sequenza da girare tra le più difficili da girare dell’intera serie (il colpo di stato di Thanedd), la produzione di The Witcher ha dovuto subire un nuovo stop a causa del Covid-19. Il sito SuperHeroHype, infatti, ha riferito che Henry Cavill sarebbe risultato positivo il 25 luglio. Altri due stop erano arrivati durante le riprese della seconda stagione, prima a causa della positività dell’attore Kristofer Hivju (Nivellen nella serie) e successivamente per quella di alcuni membri della troupe.

Secondo alcune fonti, nel fine settimana scorso Cavill avrebbe dovuto apparire come ospite a sorpresa al San Diego Comic-Con per riconfermare il suo nome accanto a quello iconico di Superman nel franchise noto come DC Extended Universe, cosa che ovviamente non è accaduta, e forse proprio a causa di questo motivo.

THE WITCHER

La serie è sviluppata da Lauren Schmidt Hissrich, e tratta dai romanzi fantasy dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski Tra i produttori della nuova serie tv targata Netflix anche Sean Daniel, Jason Brown, Tomek Baginski e Jarek Sawko. La terza stagione è attualmente in fase di produzione.

NEL CAST Henry Cavill, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Yasen Atour, Agnes Bjorn, Paul Bullion, Thue Ersted Rasmussen, Aisha Fabienne Ross, Kristofer Hivju, Mecia Simson, ed ancora MyAnna Buring, Tom Canton, Lilly Cooper, Jeremy Crawford, Eamon Farren, Mahesh Jadu, Terence Maynard, Lars Mikkelson, Mimi Ndiweni, Royce Pierreson, Wilson Radjou-Pujalte, Anna Shaffer, Therica Wilson Read, Kim Bodnia, Graham McTavish, Adjoa Andoh, Cassie Clare, Liz Carr, Simon Callow, Kevin Doyle e Chris Fulton, Robbie Amell, Meng’er Zhang, Hugh Skinner e Christelle Elwin.

TRAMA: La serie è basata sull’omonima saga bestseller, e rappresenta il racconto epico di una famiglia e del suo destino. La storia dei destini intrecciati di tre individui nel vasto mondo de Il Continente, dove umani, elfi, witcher, gnomi e mostri combattono per sopravvivere e dove il bene e il male non sono facilmente identificabili.