Lo spy movie The Gray Man ha ufficialmente avviato un nuovo franchise in casa Netflix, in arrivo un sequel ed uno spin-off.

Alcuni giorni dopo l’esordio (il 22 luglio scorso), The Gray Man ha già ottenuto il benestare di Netflix per la realizzazione di un sequel e di uno spin-off, la conferma è arrivata nel tardo pomeriggio odierno. Il sequel sarà nuovamente diretto da Joe ed Anthony Russo, ed il film si baserà su una sceneggiatura firmata da Stephen McFeely, storico collaboratore dei due registi, con chiaramente Ryan Gosling di ritorno nel ruolo da protagonista.

Riguardo lo spin-off, invece, il colosso dello streaming ha messo sotto contratto Paul Wernick e Rhett Reese, i famosi sceneggiatori dei due Deadpool movie, ma anche del franchise Zombieland. Il film andrà ad esplorare diversi elementi narrativi facenti comunque parte del medesimo universo.

Scott Stuber, Head of Global Film di Netflix, sui due progetti ha riferito quanto segue:

“Con The Gray Man, i Russo hanno offerto uno straordinario spettacolo che il pubblico di tutto il mondo sta amando. Siamo entusiasti di continuare a collaborare con loro e il team di AGBO mentre stanno costruendo l’universo di The Gray Man.“

Destinato alla finestra distributiva di luglio, il film vedrà un cast d’eccezione formato tra gli altri da Ryan Gosling, Chris Evans e la lanciatissima Ana de Armas. I fratelli Russo, reduci dal successo di Avengers: Endgame, oltre a dirigere hanno contribuito alla produzione con la loro casa di produzione AGBO, con lo stesso Joe impegnato in cabina di sceneggiatura in collaborazione con Christopher Markus e Stephen McFeely. Il nutrito cast conta anche su Billy Bob Thornton, Alfre Woodard e Regé-Jean Page. In arrivo su Netflix dal 22 luglio 2022.

Questa è la sinossi: The Gray Man è l’agente della CIA Court Gentry, alias, Sierra Six. Strappato da un penitenziario federale e reclutato dal suo responsabile, Donald Fitzroy, Gentry in passato era un mercenario autorizzato dall’Agenzia altamente qualificato. Ma ora la situazione è cambiata e l’obiettivo è Six, braccato in tutto il mondo da Lloyd Hansen, un ex agente della CIA, che non si fermerà davanti a nulla per eliminarlo. L’agente Dani Miranda è al suo fianco. Ne avrà bisogno.