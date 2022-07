Per tutti gli amanti del grande schermo, Netflix è la piattaforma ideale dove trovare dei contenuti da visionare e passare del sano tempo in compagnia dei film più belli.

Cosa c’è di meglio che trovare il film perfetto, quello che mette insieme anche il vostro interesse per il gioco? Per questo motivo abbiamo scelto tra le migliori pellicole dedicate al gioco d’azzardo, per allietare queste calde serate d’estate, portandovi nel clima delle grandi case da gioco. Tuttavia il tema è sempre scottante: al giorno d’oggi sempre più persone scelgono di giocare online, questo perché ormai è davvero una cosa semplicissima: basta uno smartphone e la volontà di iniziare il proprio percorso presso uno dei migliori siti autorizzati.

Win it all – Tutto o niente

In questo film si affronta la tematica della dipendenza: Eddie, il protagonista interpretato da Jake Johnson (qui la sua biografia), non fa altro che lavorare per poi sperperare ai suoi vizi quanto guadagnato con il suo umile lavoro. Si troverà ad un certo punto coinvolto in un’operazione illecita, quella di spostare una valigetta piena di soldi. Cosa potrebbe succedere in un quadro del genere, se non finire con Eddie che punta quei soldi al gioco d’azzardo? Nonostante sia seguito da uno psicoterapeuta, non riesce proprio a smettere di giocare e finirà per trovarsi in guai ancora più grandi.

Ocean’s Eleven

Un grande classico del 2001 con un cast spettacolare. Troveremo insieme in questo film Brad Pitt, George Clooney, Matt Damon e Julia Roberts ed altri attori degni di nota. Il film porta lo spettatore all’interno dei meccanismi dei più grandi casinò di tutto il mondo, svelando i loro segreti. L’intento è quello di svaligiare la casa da gioco di Bellagio, un casinò davvero esistente e situato a Las Vegas. Curiosità: se non avete visto il sequel e spin-off Ocean’s Eight, non potete perdervi il poster con il cast all star in bella mostra che porta avanti la saga della trilogia Ocean’s.

Casino

Si tratta di una produzione del 1995 riproposta da Netflix, essa ha la notorietà di essere una delle prime collaborazioni tra Martin Scorsese e Robert De Niro. L’ambientazione è quella tipica di Las Vegas attorno agli anni 60-70, dove De Niro impersona il ruolo di un mafioso che gestisce uno dei più noti casinò di Las Vegas. Si tratta di uno dei film più acclamati dalla critica: esso ha la fama di essere una delle più affascinanti produzioni di Scorsese, capace di trascinare lo spettatore in quello che era il clima di Las Vegas prima dei grandi cambiamenti degli ultimi anni.