Alcune ore dopo l’annuncio della line-up di Venezia 79, il celebre studio A24 ha presentato il primo trailer di Pearl, il prequel dell’osannato X – A Sexy Horror Story.

La scrittura della sceneggiatura del film è iniziata durante le riprese di X – A Sexy Horror Story, con Ti West ancora una volta impegnato sia in fase di scrittura che di regia. Nel cast ancora una volta spazio per Mia Goth, con lei anche David Corenswet, Tandi Wright, Matthew Sunderland, ed Emma Jenkins-Purro. Ecco il trailer diffuso oggi da A24:

Questa di seguito è invece la sinossi di Pearl:

Il regista Ti West torna con un nuovo capitolo del mondo contorto di X, in questo straordinario seguito del film horror più apprezzato dell’anno. Intrappolata nella fattoria isolata della sua famiglia, Pearl deve occuparsi del padre malato sotto l’occhio prepotente e aspro della sua devota madre. Anelando alla vita lussuosa e glamour che vede nei film, Pearl vede scontrare le proprie ambizioni, tentazioni e repressioni in quella che è una incredibile storia delle origini dell’iconica villain di X, ispirata ai film in Technicolor degli anni cinquanta.

Pear è stato inserito nella lista dei Film Fuori Concorso alla 79° edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.