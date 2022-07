Nonostante il film X: a Sexy Horror Story sia già approdato in sala nella giornata appena passata, la Commissione ha scelto di alzare il divieto ai minori di 18 anni.

L’incredibile decisione è stata presa poche ore dopo la prima proiezione in sala, a proferirla è stata la Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura. All’interno del comunicato stampa di Midnight Factory sono riportate le motivazioni di tale decisione:

Milano, 14 luglio 2022 – Nello stesso giorno dell’uscita in sala in oltre 200 copie, X – A Sexy Horror Story di Ti West, il nuovo atteso horror slasher con Mia Goth e Jenna Ortega, distribuito da Midnight Factory, etichetta di proprietà di Koch Media, è stato vietato ai minori di 18 anni dalla Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche incaricata dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura.

Le emozioni forti che il film promette hanno evidentemente impressionato la Commissione a tal punto che l’ha reputato non adatto ai minori per “l’insieme delle scene in cui sono presenti uno o più contenuti sensibili, il tono e l’impatto potenziale delle stesse nonché il contesto narrativo, il livello di intensità del contenuto sensibile rilevato”; l’efficace miscela di horror e porno hanno conseguentemente portato ad alzare il divieto per la visione ai maggiorenni. X – A Sexy Horror Story, quindi, non è un film che passa inosservato, ma anzi lascia il segno!

X: a Sexy Horror Story (qui la nostra recensione) è stato diretto da Ti West, e vede un cast formato da Mia Goth, Jenna Ortega, Brittany Snow, Scott Mescudi e Owen Campbell. Al cinema dal 14 luglio con un divieto di 18 anni.

Sinossi: Nel 1979, un gruppo di giovani e ambiziosi filmmaker decide di realizzare un film per adulti nel Texas rurale. Ma quando la solitaria coppia anziana che li ospita scopre la natura del set, il cast si trova a dover lottare per la propria sopravvivenza.