Disney è pronta a riportare al cinema il classico dell’animazione Lilo & Stitch, ma questa volta sottoforma di live action.

SuperHeroHype ha rivelato che la Disney ha messo sotto contratto Dean Fleischer-Camp (Marcel the Shell with Shoes On) per dirigere il film, con Chris Kekaniokalani Bright che è anche in trattative per scrivere la sceneggiatura. Non è ancora noto se la nuova versione live action sarà destinata per le sale cinematografiche o Disney+, a tal proposito sarà importante attendere nuovi aggiornamenti in merito.

Il progetto live action è nato per la verità nel lontano 2018, ma in quell’occasione la Disney affidò la regia a Jon M. Chu, ma è evidente che nel frattempo tante cose sono cambiate. Ricordiamo che è in arrivo una versione live-action anche di un altro classico dell’animazione, ovvero Hercules (qui i dettagli).

Approdato al cinema nel corso del 2002, il classico Lilo & Stitch raccontava la storia di una bambina che si prende cura di un cane senza sapere che si tratta in realtà di un esperimento alieno in cerca di protezione. Il film venne diretto da Chris Sanders. Il successo del film ha poi portato a due sequel direct-to-video tra cui Stitch! Il film, prima di trasformarsi in una serie animata.