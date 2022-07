Il colosso Apple TV+ ha annunciato la realizzazione di Ferrari, una nuova serie drammatica dedicata al celebre padre del marchio automobilistico più conosciuto al mondo.

Ispirata al bestseller firmato da Luca Dal Monte intitolato “Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento“, e definito tra l’altro la “biografia definitiva su Enzo Ferrari” dal New York Times, la serie sarà scritta e condotta come showrunner da Steven Knight con il nostro Stefano Sollima chiamato a dirigerla.

Qui di seguito vi proponiamo tutti i dettagli inseriti all’interno del comunicato stampa:

Apple TV+ ha annunciato oggi la produzione della nuova, elettrizzante serie drammatica “Ferrari“, ispirata al bestseller di Luca Dal Monte “Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento“, che il New York Times ha definito “la biografia definitiva” sull’imprenditore visionario Enzo Ferrari. Ideata e scritta dal candidato all’Oscar® Steven Knight (“See”, “Piccoli affari sporchi”, “Peaky Blinders”), la serie è attualmente in pre-produzione a Roma, in Italia.

Cinque anni. Cinque piloti. Cinque morti. Una prova. In nome della passione, alla ricerca della pura velocità. Al centro di tutto un uomo titanico, complesso e poliedrico, che ha dedicato il suo genio alla missione di progettare l’auto da corsa più veloce della storia. Enzo Ferrari: il suo nome è diventato un vanto, un’aspirazione e infine una leggenda. Ma c’era una scia di tragedia e tormento lungo la strada. Tra il 1956 e il 1961, profondamente ferito dalla tragica morte del figlio primogenito Dino e da quello che considerava un tradimento da parte del suo pilota di punta Juan Manuel Fangio, Enzo Ferrari ricostruisce da zero la sua scuderia, selezionando cinque promettenti astri nascenti delle corse automobilistiche per puntare alla vittoria.

“Sono entusiasta di raccontare una storia così evocativa su questo uomo leggendario e sul suo marchio iconico“, ha affermato l’ideatore, scrittore e produttore esecutivo Steven Knight. “La vita assolutamente straordinaria di Enzo Ferrari è stata definita dal suo drammatico viaggio personale e professionale, e ‘Ferrari’ è la celebrazione di un essere umano incredibilmente complesso e affascinante“.

“Come italiano sono onorato di poter raccontare la storia di Enzo Ferrari, un fulgido esempio di eccellenza italiana“, ha affermato Stefano Sollima. “Attraverso il suo rapporto con il Ferrari Spring Team, i cinque piloti che Enzo ha ‘adottato’ nella sua scuderia dopo la perdita del figlio primogenito, esploreremo le qualità uniche, il grande genio e l’ossessione oscura che ha trasformato quest’uomo in una leggenda”.

“Ferrari” sarà diretto dal produttore esecutivo Stefano Sollima ed è prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una Fremantle Company (“The Young Pope”, “L’amica geniale”, “We Are Who We Are”), in coproduzione con Nicola Giuliano per Indigo Film (“La grande bellezza”, “Youth”) e Fremantle. I produttori esecutivi sono Lorenzo Mieli, Nicola Giuliano, Steven Knight, il premio Oscar® Paolo Sorrentino (“La mano di Dio”, “La grande bellezza”, “Youth”, “The Young Pope”), Giulio Marantonio (“Kicks”), Lorenzo De Maio (“Without Blood”) e Stefano Sollima. L’autore di “Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento” Luca Dal Monte fungerà da consulente storico per la serie.

“Ferrari Rex: Biografia di un grande italiano del Novecento” di Luca Dal Monte è edito da Giorgio Nada Editore e da Giunti.