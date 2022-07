L’attrice Premio Oscar Julianne Moore è stata scelta come Presidente della Giuria del Concorso della 79° Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia 2022.

Fissata nella finestra temporale che va dal 31 agosto al 10 settembre, l’edizione 2022 della celebre Mostra del Cinema di Venezia ha scelto Julianne Moore come volto principale della Giuria Internazionale. La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del Direttore artistico del Settore cinema Alberto Barbera.

L’attrice si è distinta in carriera per aver vinto un Oscar con Still Alice nel 2014, ma anche per aver conquistato BAFTA e Emmy. A livello internazionale ha portato a casa alti premi attoriali ai festival di Berlino (The Hours, 2002), Cannes (Maps to the Stars, 2014) e Venezia (Lontano dal paradiso, 2002).

Gli altri membri della Giuria Internazionale saranno:

Mariano Cohn (Argentina) regista, sceneggiatore e produttore

(Argentina) regista, sceneggiatore e produttore Leonardo Di Costanzo (Italia) regista e sceneggiaore

(Italia) regista e sceneggiaore Audrey Diwan (Francia), regista

(Francia), regista Leila Hatami (Iran) attrice

(Iran) attrice Kazuo Ishiguro (Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore

(Giappone-Gran Bretagna) scrittore e sceneggiatore Rodrigo Sorogoyen (Spagna) regista, sceneggiatore e produttore

La Giuria Venezia 2022 assegnerà ai lungometraggi in Concorso i seguenti premi ufficiali: Leone d’Oro per il miglior film, Leone d’Argento – Gran Premio della Giuria, Leone d’Argento – Premio per la migliore regia, Coppa Volpi per la migliore interpretazione femminile, Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile, Premio Speciale della Giuria, Premio per la migliore sceneggiatura, Premio Marcello Mastroianni a un giovane attore o attrice emergente.