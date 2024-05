Fantastic Four: Natasha Lyonne nel film sui Fantastici 4

L’attrice Natasha Lyonne è entrata a far parte della famiglia Marvel Studios, sarà tra i protagonisti di Fantastic Four.

Il casting di Fantastic Four prosegue a gonfie vele, e sempre più spesso offre nomi nuovi e soprattutto di grande spessore. Seguendo questo trend, il The Hollywood Reporter ha riferito che il nome nuovo sarebbe quello di Natasha Lyonne, attrice e sceneggiatrice nota ai più per la serie di successo Russian Doll. La fonte non ha specificato il ruolo assegnato alla Lyonne dai Marvel Studios.

Con le riprese in programma per questa estate in Inghilterra, il cast di Fantastic Four ha già inglobato molti nomi di grande interesse, gli ultimi in ordine di tempo sono quelli di John Malkovich e Ralph Ineson, quest’ultimo nell’iconico ruolo del villain Galactus. Quello della Lyonne sarà l’ultimo?

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer.

Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson (Galactus), Natasha Lyonne.

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 25 luglio 2025.

