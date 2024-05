Fantastic Four: John Malkovich e Ralph Ineson nel cast

Il cast di Fantastic Four continua a raggruppare stelle hollywoodiane a destra e a manca: è il turno di John Malkovich e Ralph Ineson.

Una settimana dopo la notizia dell’ingaggio di Paul Walter Hauser in un ruolo non ancora specificato, il film sui Fantastici 4 della Marvel torna nuovamente al centro dell’attenzione grazie ad un casting a dir poco stellare. Questa sera SuperHeroHype ha riferito che John Malkovich è entrato nel cast in un ruolo non specificato, seguito subito dopo da Ralph Ineson. Quest’ultimo sarà il villain Galactus.

La presenza di Galactus in Fantastic Four non può che essere un valore aggiunto, non solo per questo film, ma per l’intero Marvel Cinematic Universe, stiamo pur sempre parlando di uno dei villain più temibili dell’interno universo Marvel Comics.

Il film sui Fantastici 4 è stato annunciato dai Marvel Studios nel dicembre del 2020 in occasione dell’Investor Day della Disney, e darà il via alla Fase 6 dell’MCU. La regia è stata affidata a Matt Shakman dopo l’addio di Jon Watts. Lo sceneggiatore Josh Friedman ha riscritto la sceneggiatura di Jeff Kaplan e Ian Springer. Nel cast Pedro Pascal (Mr. Fantastic), Vanessa Kirby (Donna Invisibile), Joseph Quinn (Torcia Umana), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Julia Garner (Silver Surfer), Paul Walter Hauser, John Malkovich, Ralph Ineson (Galactus).

La release di Fantastic Four nelle sale è stata fissata per il 25 luglio 2025.

