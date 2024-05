Legendary porterà al cinema il gioco horror Poppy Playtime

Il videogame Poppy Playtime ha ottenuto negli ultimi anni un successo tale da attirare le attenzioni degli studios hollywoodiani.

Il The Hollywood Reporter ha riferito poco fa che Legendary Pictures ha vinto un’asta milionaria per aggiudicarsi i diritti di sfruttamento cinematografico del suddetto videogame prodotto da Mob Entertainment. L’obiettivo è quello di realizzare un adattamento live action da portare al cinema nei prossimi anni. Legendary svilupperà e produrrà insieme a Don Murphy e Susan Montford di Mob Entertainment e Angry Films.

Seguiranno ovviamente nuovi aggiornamenti.

Poppy Playtime: il videogame

Il videogioco in prima persona vede il giocatore agire nei panni di un ex dipendente di un marchio di giocattoli oramai in disgrazia che, grazie a una lettera alquanto criptica, viene portato in una struttura abbandonata solo per scoprire che è diventa la casa di una serie di giocattoli, tra cui Huggy Wuggy, Mommy Long Legs e CatNap, che hanno preso vita propria. I giocatori devono decifrare indizi, risolvere enigmi e utilizzare gadget per svelare il mistero e uscirne vivi.

Il primo capitolo del gioco è approdato sulla piattaforma di gioco indipendente Steam nel 2021. Dopo aver raccolto un successo inatteso, con oltre 12 milioni di giocatori su PC e dispositivi mobili, è approdato anche su PlayStation e Nintendo Switch. Il fenomeno commerciale dei videogames è stato seguito anche da un merchandising importante, con i peluche Huggy Wuggy che sono stati venduti in tutto il mondo.

