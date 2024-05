John Wick: in arrivo uno spin-off con Donnie Yen

Lionsgate sta sviluppando un nuovo spin-off della saga John Wick, il secondo dopo quello al femminile intitolato Ballerina.

Questa sera The Hollywood Reporter ha confermato che Lionsgate ed il regista Chad Stahelski stanno sviluppando uno spin-off di John Wick 4 interamente incentrato su Caine, l’assassino cieco interpretato da Donnie Yen nel film. Il famoso attore cinese tornerà come protagonista.

Ecco le parole di Donnie Yen riguardo la sua nuova avventura nell’universo John Wick:

“Lavorare su John Wick: Capitolo 4 è stata un’esperienza straordinaria. Il motivo per cui questi film hanno una risonanza così profonda è perché, come me, Chad, Basil ed Erica si impegnano a creare azioni, combattimenti e acrobazie che non siano solo elettrizzanti, fantasiose e artistiche, ma anche espressive di personaggi, storie ed emozioni. Caine è un personaggio incredibile con un passato inquietante e sono entusiasta di tornare nel ruolo.”

Basil Iwanyk ed Erica Lee di Thunder Road e Chad Stahelski di 87Eleven Entertainment saranno impegnati come produttori. La sceneggiatura sarà firmata da Robert Askins, nessun indizio sul nome del regista. Secondo le prime indiscrezioni, il film – al momento senza titolo – dovrebbe seguire le vicende di John Wick 4 portando Caine, oramai libero dai suoi obblighi nei confronti della Grande Tavola, a battersi per affondare certi stereotipi asiatici in una Hong Kong sull’orlo della corruzione.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

