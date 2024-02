El Muerto: il cinecomic Sony/Marvel ancora in programma?

Il cinecomic Marvel/Sony dedicato a El Muerto ha ancora una chance di approdare al cinema nei prossimi anni?

Rimosso dal listino Sony Pictures lo scorso mese di giugno, El Muerto potrebbe aver ottenuto nuova linfa grazie all’ingaggio di un nuovo sceneggiatore, a riferirlo un nuovo aggiornamento di Variety. Secondo la celebre fonte, infatti, lo studios avrebbe impegnato gli ultimi mesi per rivisitare completamente il lavoro di sceneggiatura offerto da Gareth Dunnet Alcocer (Blue Beetle), offrendo nelle mani di un nuovo sceneggiatore il compito di scrivere una nuova storia. Ma non è tutto.

La fonte ha anche riferito che Bad Bunny sarebbe oramai lontano dal progetto a causa del sopraggiungere di impegni con il suo tour, con lo studios pronto a mettere sotto contratto un nuovo attore. Ma allora El Muerto tornerà presto nei listini Sony? Beh, la fonte riferisce che la risposta dei fan riguardo Madame Web – tra poco al cinema – sarà fondamentale per tale decisione.

El Muerto: il personaggio.

Il film, come noto, prenderà spunto dal personaggio presente nell’universo fumettistico di Spider-Man. Nei fumetti Juan Carlos Estrada – questo il nome del personaggio – è il figlio di un luchador, e prossimo in linea per ereditare il potere ancestrale di El Muerto. Creato da Peter David e Roger Cruz, il personaggio è apparso per la prima volta in Friendly Neighborhood Spider-Man #6 nel maggio del 2006.