L’attore Colman Domingo è stato scelto per dare vita al padre di Michael Jackson nell’atteso biopic targato Lionsgate.

Reduce dalla candidatura all’Oscar come Miglior Attore per Rustin, l’attore Colman Doming darà volto a Joe Jackson, il controverso patriarca di casa Jackson, nonchè architetto della nascita dei mitici Jackson 5, a confermarlo un aggiornamento proveniente dal The Hollywood Reporter. Intervistato riguardo il suo nuovo ruolo, Colman ha detto:

“Non solo ho la fortuna di avere un personaggio ricco, complesso e imperfetto da interpretare in Joe Jackson, ma ho anche un posto in prima fila per assistere all’incredibile trasformazione di Jaafar. Dopo averlo visto durante le prove, sono rimasto sbalordito. C’è qualcosa di divino nel modo in cui Jaafar interpreta il suo defunto zio. Il suo talento e l’incarnazione dell’essenza di Michael sono semplicemente ad un altro livello.”

Di recente il nome di Colman è stato accostato ai Marvel Studios come possibile sostituto di Jonathan Majors nel ruolo chiave di Kang il Conquistatore, trovate a questo nostro aggiornamento tutti i dettagli.

Come noto dal nostro ultimo aggiornamento, il film sarà diretto dal premio Oscar Antoine Fuqua su una sceneggiatura firmata da John Logan (Il Gladiatore). La produzione sarà curata dalla mano esperta di film biografici Graham King (Bohemian Rhapsody), con John Branca e John McClain, entrambi già impegnati come co-esecutori testamentari dei beni del re del pop. Il ruolo da protagonista è stato, invece, da tempo assegnato a Jaafar Jackson, nipote di Michael. Joe Jackson sarà interpretato da Colman Doming.

Secondo Lionsgate, il film affronterà tutti gli aspetti della vita di Jackson, anche se non è ancora chiaro come il film affronterà le numerose controversie che coinvolgono l’icona della musica, dal momento che la lavorazione del film avviene in concomitanza con le nuove accuse di molestie sessuali su minori, venute alla luce con il documentario HBO del 2019 Leaving Neverland.

Il biopic – ancora senza titolo – sarà distribuito nelle sale a partire dal 18 aprile 2025.