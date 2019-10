Il cinecomic Joker è finito tra i dieci film più amati da parte del popolo del web, la conferma è arrivata attraverso il famoso IMDB.

Il database cinematografico più famoso del web - IMDB - è da sempre uno strumento fondamentale per testare i gusti del popolo della rete, anche se spesso le valutazioni medie dei film contenuti al suo interno non coincidono con quelle della critica. Con Joker il risultato sembra essere il medesimo.

Al centro di aspre spaccature da parte della critica, tra chi lo vede come un capolavoro, e chi lo valuta come un titolo sopravvalutato, il Joker di Todd Phillips in brevissimo tempo sembra aver messo d'accordo i fan, i quali - attraverso le valutazioni espresse via IMDB - lo hanno posizionato tra i primi dieci film più belli di sempre.

La posizione esatta al momento è la numero 9, con un punteggio di 8.8, al pari di Il Buono, il Brutto e il Cattivo, celebre cult diretto da Sergio Leone. Il film nella top ten condivide la gloria con capolavori assoluti della cinematografia quali Le Ali della Libertà (il primatista con 9.2), i primi due capitoli della saga Il Padrino, e Il Cavaliere Oscuro, quest'ultimo davanti solo di 0.2 punti. Questa la top ten:

Le ali della libertà - 9.2

Il Padrino - 9.1

Il Padrino Parte II - 9.0

Il Cavaliere Oscuro - 9.0

La parola ai giurati - 8.9

Schindler's List - 8.9

Il Signore degli Anelli - Il Ritorno del Re - 8.9

Pulp Fiction - 8.9

Joker 8.8

Il Buono, il brutto e il cattivo - 8.8

Al momento non sappiamo quanta strada possa fare il film nella lunga e gloriosa strada della Stagione dei Premi Cinematografici, ma una cosa è certa, la prova attoriale di Joaquin Phoenix è da considerare sontuosa, e pertanto meritevole di un Oscar. Lo crediamo noi di Universal Movies, lo crede la critica internazionale, e lo crede il popolo di IMDB.