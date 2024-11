Box Office USA | Venom 3 vince il terzo weekend di fila

Il cinecomic Venom 3 ha vinto nel weekend agevolmente il suo terzo Box Office USA di fila.

Gli grandi studios hollywoodiani hanno arbitrariamente scelto di evitare uscite di grandi prospettive durante il weekend post-elezioni, e questo ha spinto Venom: The Last Dance a tenere facilmente la terza del botteghino per il terzo weekend consecutivo. Secondo gli analisti, infatti, la paura di reazioni spropositate da parte degli elettori ad una ipotetica sconfitta di Donald Trump hanno riportato alla mente i tafferugli avvenuti nel 2000. Buona comunque la terza posizione del nuovo horror di casa A24 dal titolo Heretic, agevolato in questo caso dalle ottime recensioni offerte dalla critica.

Il the Hollywood Reporter, infatti, ha riferito che Venom 3 ha incassato nel weekend 16,2 milioni di dollari, per un totale ora di 114,8 milioni. A livello internazionale, il film Sony/Marvel ha portato a casa altri 33 milioni, ed ora viaggia con un discreto bottino globale di 394,2 milioni, in grande rimonta rispetto ad una partenza a dir poco disastrosa.

La seconda posizione è andata, invece, al film Lionsgate a sfondo religioso “Best Christmas Pageant Ever“, il cui incasso è stato 11,1 milioni di dollari su 3020 sale a disposizione. L’incasso stimato, va detto, include 2,2 milioni di dollari da “proiezioni incentivate”, il che significa che per ogni biglietto acquistato, a una persona è stato dato un biglietto omaggio aggiuntivo.

Il film horror Heretic ha esordito al terzo posto con un incasso da 11 milioni di dollari su 3221 sale a disposizione. La critica ha elogiato il film con un sontuoso 92% su Rotten Tomatoes, meno entusiastiche ma comunque ottime, invece, sono state le opinioni del pubblico, che ha assegnato un 78%.

Nel prossimo weekend negli USA esordirà Il Gladiatore 2, pertanto la testa del Box Office USA è sicuramente destinata a cambiare.

Correlati