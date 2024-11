Apocalisse Z - L'inizio della Fine | La Recensione del film

Da pochi giorni Prime Video ha rilasciato sul proprio catalogo il film Apocalisse Z – L’inizio della Fine, zombie movie spagnolo diretto da Carles Torrens. Questa è la recensione.

Da tempo l’industria cinematografica ha scelto di virare in maniera massiccia sul sotto-genere zombie movie con l’obiettivo di sfruttare al meglio un soggetto vincente, e che di certo porta con sè un bel pò di appassionati, ciononostante i risultati non sono sempre stati eccezionali. A tal proposito, il film Apocalisse Z – L’inizio della Fine sembra incastrarsi alla perfezione nel filone di quei film assolutamente dimenticabili.

Apocalisse Z – L’inizio della Fine | Di cosa parla il film?

Il film di Carles Torrens si ispira al romanzo omonimo firmato da Manel Loureiro. Nel romanzo, e quindi anche nel film, il protagonista è un uomo la cui quotidianità è da tempo triste e priva di emozioni a causa della perdita della fidanzata avvenuta in occasione di un incidente stradale. La triste routine è però destinata a cambiare quando una già dura pandemia globale muta in qualcosa di assolutamente terrificante, portando il mondo all’interno di un’apocalisse zombie.

La minaccia letale di questa apocalisse offre al protagonista un’occasione per tornare a lottare per qualcosa, per la sua vita, e per quella dei superstiti che incontra sul suo cammino.

Apocalisse Z – L’inizio della Fine | Il Commento

In un momento storico in cui gli zombie movies sono oramai parte integrante del nostro quotidiano, Apocalisse Z si erge come un tentativo – poco riuscito – di offrire al pubblico qualcosa di diverso, seppur tenendosi ben stretto alcune delle caratteristiche da cliché di questo sotto-genere, ossia il viaggio dei sopravvissuti verso un luogo sicuro, malfattori che ne approfittano dell’apocalisse per trarne vantaggi e ospedali da evitare, e che invece non si evitano. Eppure l’ottimo prologo prospettava ben altro..

La messa in scena è da considerare ottima – su questo aspetto in Spagna si sbaglia raramente – così come il suddetto prologo, che offre dettagliatamente il racconto degli eventi che hanno portato alla distruzione della società e quindi all’apocalisse, ma ciononostante Apocalisse Z si perde sotto il peso di una sceneggiatura debole, priva di originalità, che si tiene ben agganciata a narrazioni già viste e riviste in altre pellicole simili, senza mai offrire nulla di nuovo.

Manca all’appello, inoltre, il classico colpo di stile del regista. Il lavoro di Torrens è di fatto lineare, senza rischi ne colpi geniali, un dettaglio fondamentale che rende Apocalisse Z il classico film che si guarda per poi non ricordare dopo qualche tempo.

Il povero Francisco Ortiz, qui nel ruolo da protagonista, prova ad offrire una prova degna di lode, ma la blanda caratterizzazione del suo personaggio ne limita potenzialità e qualità: il risultato è un protagonista che sembra uscito da altri film, e che il più delle volte sembra agire con l’autopilota.

Apocalisse Z – L’inizio della Fine | Verdetto Finale

In definitiva, il film spagnolo sull’inizio dell’apocalisse zombie poteva offrire di più, in special modo dopo il suo ottimo prologo, ma si è limitato a “copiare” altre pellicole di genere senza mai offrire realmente qualcosa di nuovo, interessante.

Ancora una volta il nostro verdetto è: Occasione Sprecata!

2

