Box Office ITALIA | Terrifier 3 domina, Uno Rosso non sfonda

Il film horror indipendente Terrifier 3 ha vinto il Box Office ITALIA nel weekend dal 7 all’11 novembre. Rosso Uno, invece, ha deluso le aspettative.

Il botteghino nazionale ha portato nelle casse degli esercenti una cifra stimata di 8,3 milioni di euro, con un calo consistente del 19% rispetto allo stesso weekend dello scorso anno. A dominare il weekend, come anticipato, è stato l’horror indipendente (ora VM18) Terrifier 3, il cui incasso suggella l’ottimo incasso delle anteprime dello scorso 31 ottobre.

L’incasso maturato dal celeberrimo villain Art il Clown ha incassato 1,29 milioni di euro, con una media per sala superiore ai 3500 euro. Il totale raggiunto – con le suddette anteprime di Halloween – è ora salito a quota 2,82 milioni. Sarà interessante valutare la tenuta di Terrifier 3 nelle prossime settimane.

Parthenope di Paolo Sorrentino ha tenuto la seconda posizione del Box Office ITALIA: l’incasso profuso nel weekend è stato 1,1 milioni di euro, per un totale di 6,23 milioni, sopra l’incasso definitivo di Youth (6,07 milioni) e This Must Be the Place (6,12 milioni), e dietro solo La Grande Bellezza (7,32 milioni), ad oggi il maggior successo della carriera di Sorrentino.

La terza piazza del podio è andata a Uno Rosso, la mega-produzione di Amazon MGM Studios, le cui ambizioni sicuramente però hanno incontrato una partenza difficile, e non solo in Italia. Il fantasy/action natalizio ha esordito in Italia con un non eccezionale 951 mila euro. A tal proposito, Amazon potrebbe scegliere di portare in anticipo il film su Prime Video.

Tra gli film esordienti, Il ragazzo dai pantaloni rosa ha incassato 873 mila euro, per un totale (con le anteprime organizzate per le scuole) di 1,13 milioni. In quinta posizione, invece, il biopic politico Berlinguer – La grande ambizione ha incassato altri 841 mila euro, per un totale di 2,34 milioni. Venom: The Last Dance, infine, ha portato in cassa altri 657 mila euro, per un totale di 6,8 milioni, ad un passo dai 7,1 milioni di La Furia di Carnage.

