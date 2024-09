Rosso Uno: un’insolita missione natalizia nel nuovo trailer

Warner Bros ha diffuso a sorpresa il nuovo spettacolare trailer di Rosso Uno (Red One), l’action movie natalizio con Chris Evans e Dwayne Johnson.

Il film è in arrivo nelle sale italiane a partire dal 7 novembre, e porterà nelle sale un’insolita missione di salvataggio del Natale – tema già battuto in passato – ma stavolta con un tocco di spettacolarità unica, ed un cast stellare. Chris Evans e Dwayne Johnson, infatti, in Rosso Uno fanno squadra per salvare il Natale dal rapimento di Santa Clause, attraverso un viaggio pazzesco tra orchi ed altri esseri provenienti dal mondo delle fiabe.

Ricordiamo che Rosso Uno è prodotto da Amazon MGM Studios, e verrà distribuito nelle sale attraverso Warner Bros.

La missione per salvare il Natale è iniziata. Guarda ora il nuovo trailer di #UnoRosso e non perdere il film al cinema dal 7 novembre. pic.twitter.com/mKvSWojcLG — Warner Bros. Italia (@WarnerBrosIta) September 23, 2024

Rosso Uno e le note di produzione

Il film è stato diretto da Jake Kasdan su una sceneggiatura firmata da Chris Morgan, basata a sua volta da una storia originale firmata da Hiram Garcia. NEL CAST Chris Evans, Dwayne Johnson, Kiernan Shipka (Le Terrificanti Avventure di Sabrina), J.K. Simmons, Nick Kroll, Kristofer Hivju, Wesley Kimmel, Mary Elizabeth Ellis e Lucy Liu.

Tra i produttori spicca il nome d Hiram Garcia, Dwayne Johnson e Dany Garcia di Seven Bucks Productions, di Chris Morgan di Chris Morgan Productions e di Jake Kasdan e Melvin Mar di The Detective Agency. Gli EP sono Barry Waldman e Ainsley Davis di Chris Morgan Productions, con John Wildermuth e la coproduzione con Sky Salem Robinson di The Detective Agency. Warner Bros. Pictures si occuperà della distribuzione internazionale come parte del suo accordo con Amazon MGM Studios.

La Trama Ufficiale: Nel film, il capo della sicurezza del Polo Nord (Dwayne Johnson) deve fare coppia con il poco affidabile Jack O’Malley (Chris Evans) per salvare Santa Clause (J.K. Simmons) da un rapimento.

Red One approderà in sala dal 15 novembre 2024, e successivamente arriverà su Prime Video.

