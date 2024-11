Terrifier 3 | Dopo l’anteprima cambia il rating, sarà VM18

Il film horror Terrifier 3 è approdato nelle nostre sale con un rating VM14 per una speciale anteprima ad Halloween, ma a quanto pare il suo debutto ufficiale avverrà con un rating diverso.

Nonostante l’ottimo esordio da circa 1,52 milioni di euro guadagnati nel solo giorno dell’anteprima (qui i dati del Box Office Italia nel weekend), la Direzione Generale per il Cinema, considerando la violenza presente profusa al suo interno, ha scelto di cambiare il rating da VM14 a VM18; tale cambiamento potrebbe abbassare – e di molto – le stime di incasso in vista del suo esordio ufficiale dal 7 novembre.

D’altro canto, Terrifier 3 è stato considerato dallo stesso regista “Damien Leone” il più violento della trilogia, e quindi passibile di un rating così alto. A tal proposito, la MPAA negli USA era andata diretta sul Rated-R (il più restrittivo dei rating) sin dal primo momento.

[Aggiornamento 04 Novembre ore 19:14]

Dopo un’attenta valutazione dei fatti, e attraverso l’aiuto di un nostro caro lettore, è chiaro che il cambio di rating è avvenuto dal lato Playon. La Direzione Generale per il Cinema, infatti, ha ratificato il rating VM18 il giorno 30 ottobre, ovvero il giorno prima dell’anteprima; con una tempistica così breve, di fatto, un cambio di rating in vista dell’uscita non è stato possibile, e si optato pertanto di variarlo in vista dell’esordio ufficiale, il 7 novembre.

Terrifier 3 | Note di Produzione

Terrifier 3 è stato scritto e diretto da Damien Leone, e prodotto da Phil Falcone, Steven Della Salla, Jason Leavy e Michael Leavy. I produttori esecutivi saranno Chris McGurk, Brad Miska, Brandon Hill e Yolanda Macias per Cineverse e Bloody Disgusting. Altri produttori esecutivi includono Cairo Ben Amen II, Joshua Anderson, Steven Caruso, Lisa Falcone, Hank Greenberg, Marcus McGill, Larry Bilello, Steven Barton e Thomas Smith.

Art il Clown è divenuto un’icona del genere horror al pari di personaggi storici come Michael Myers e Freddy Krueger, a tal proposito, i suoi film stanno raccogliendo fan ed appassionati da ogni parte del mondo.

Nel cast tornano David Howard Thornton nei panni di Art il Clown, Lauren LaVera ancora nei panni dell’eroina del secondo capitolo, poi Samantha Scaffidi, Elliot Fullam, la star della AEW Chris Jericho e Daniel Roebuck nei panni di Babbo Natale.

Trama: Quando gli abitanti di Miles County si coricano nelle loro case alla Vigilia di Natale, non hanno idea che a scendere dal camino stavolta sarà Art il Clown. Il folle killer ha preso il posto di Babbo Natale e le sue povere vittime sono ignare che, invece dei giocattoli, saranno loro a riempire il sacco dei regali.

Terrifier 3 uscirà in anteprima il 31 ottobre e sarà dal 7 novembre al cinema con Midnight Factory, etichetta horror di Plaion Pictures.

