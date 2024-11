The Black Phone 2 | Al via le riprese del film horror

Sono ufficialmente partite le riprese di The Black Phone 2, sequel del film horror diretto da Scott Derrickson nel corso del 2022.

L’annuncio del primo ciak è arrivato direttamente dal regista Scott Derrickson attraverso i suoi canali social. L’immagine postata dal regista (la trovate a questo indirizzo), tra l’altro, mostra il logo ufficiale del film applicato sul retro di una classica sedia da set.

Ad oggi mancano ancora dettagli sulla trama, ma pare che l’idea di base sia arrivata da Joe Hill, autore del racconto auto-conclusivo che ha ispirato il primo film, nonché figlio del grande Stephen King. Derrickson ed il suo collaboratore C. Robert Cargill hanno firmato la sceneggiatura, mentre dal cast del primo film torneranno Ethan Hawke, Mason Thames, Madeleine McGraw, Jeremy Davies e Miguel Mora, mentre Demiàn Bichir spicca tra nomi nuovi.

The Black Phone 2 (non sappiamo se il titolo ufficiale sarà questo alla fine) sarà prodotto da Universal Pictures e Blumhouse Productions, con i primi che lo distribuiranno nelle sale USA a partire dal 17 ottobre 2025.

The Black Phone | Il Primo Film

Il ritorno di Scott Derrickson al genere horror è stato co-firmato col suo storico collaboratore C. Robert Cargill, ed è stato tratto da un racconto firmato da Joe Hill (il figlio di Stephen King). Le società che hanno prodotto sono Universal Pictures e Blumhouse Productions. Nel cast hanno figurato Jeremy Davis, Ethan Hawke, Madeleine McGraw, Mason Thames, James Ransone.

TRAMA: Il telefono è morto. E sta squillando. Finney Shaw, un timido ma intelligente ragazzo di 13 anni, viene rapito da un sadico assassino che lo rinchiude in un seminterrato insonorizzato dove le urla servono a poco. Quando un telefono disconnesso inizia a squillare sul muro, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell’assassino. E sono decisi a fare in modo che ciò che è successo a loro non accada a Finney.

The Black Phone è uscito nelle sale il 24 giugno 2022, ed ha incassato 161 milioni di dollari nel Box Office Worldwide.

Correlati