Sono passati sei anni da quando Ancora Auguri per la Tua Morte è approdato al cinema con grande successo, ma allora perché non si parla ancora di sequel?

Divenuto un successo commerciale sia per Universal Pictures che per Blumhouse Productions, il sequel – o per meglio dire threequel – del suddetto horror non ha mai effettivamente avuto il via libera ufficiale. Appassionati e addetti ai lavori hanno più volte fatto sentire il loro entusiasmo all’idea di un Auguri per la Tua Morte 3, ma ad oggi nessun aggiornamento chiaro è emerso dalla rete.

A parlare del film è stato in questi giorni il regista Christopher Landon attraverso un’intervista rilasciata a SFX Magazine.

“Non ho scritto la sceneggiatura perché non voglio mai contare i polli e andare troppo avanti. Ma ero pronto a partire e iniziare a scrivere questo, ma poi è stato un po’ come, è stato strano“, ha spiegato Landon. “Abbiamo avuto un sacco di crisi e scatti in termini di forse lo faremo. A un certo punto hanno parlato di farlo diventare un evento in tre parti per Peacock , il che è stato un po’ strano.”

Ed ancora: “È stato un viaggio interessante perché entrambi i film hanno avuto un grande successo finanziario, quindi penso che abbia lasciato noi e molti fan a chiederci perché non ci è stato permesso di farne un terzo“, aggiunge Landon. “Ma non controllo i cordoni della borsa, non decido io. Dipende interamente da Blumhouse e Universal, se hanno appetito o interesse per questo“.

Insomma, parole chiare quelle del regista, ad oggi il film Auguri per la Tua Morte 3 non si farà, poi come sempre accade in quel di Hollywood tutto può succedere.

A voi piacerebbe assistere ad Auguri per Tua Morte 3? Scrivetelo nei commenti.