Citadel | Stagione 2 e spin-off rinviati da Prime Video

L’universo condiviso lanciato su Prime Video dalla serie Citadel potrebbe aver subito un pesante ostacolo in corso d’opera.

Nonostante le riprese della Stagione 2 siano terminate lo scorso novembre, la serie Citadel sembra essere diventata una preoccupazione per Amazon MGM Studios. A tal proposito, lo show prodotto dalla AGBO dei fratelli Russo al momento non sembra avere una data di lancio su Prime Video, così come anche gli spin-off ordinati in precedenza.

Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, i piani alti di Amazon sarebbero preoccupati della qualità espressa dai nuovi episodi in occasione di alcuni screener, e la decisione dello streamer sarebbe stata quella di mettere in standby l’intero universo condiviso, e magari prendersi del tempo per cercare una soluzione a riguardo.

La serie Citadel è considerata tra i progetti televisivi più costosi mai prodotti da Amazon, pertanto la preoccupazione dello studios è lecita. A pesare sul futuro dello show dei Russo, inoltre, ci sarebbe la recente acquisizione delle proprietà di James Bond da parte di Amazon che, secondo fonti, avrebbe creato un conflitto economico non indifferente, con due universi narrativi molto simili da gestire a suon di dollaroni.

Al momento Prime Video ha distribuito la prima stagione di Citadel, ma anche due spin-off, ovvero quello italiano “Diana” e quello indiano “Honey Bunny“, con altri spin-off che erano fino ad oggi in via di sviluppo. Ma ora il processo di sviluppo dell’interno universo potrebbe aver trovato difficoltà non indifferenti.

