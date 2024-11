Avatar: Fire and Ash | I primi concept art dal D23 Brasil

In occasione del D23 Brasil, la Disney ha offerto agli appassionati i primissimi concept art di Avatar: Fire and Ash, il terzo atteso capitolo dell’epopea cinematografica di James Cameron.

Il celebre regista premio Oscar, a lavoro sulla post-produzione del film in Nuova Zelanda, si è collegato via streaming con il pubblico del D23 Brasil ed ha regalato alcune anticipazioni, ma anche cinque inediti concept art che anticipano alcune delle ambientazioni presenti nel suo film.

In particolare James Cameron che ha riferito che Avatar: Fire and Ash introdurrà non una, ma bensì due nuove tribù Na’vi: una tribù nomade che viaggia via aria e una tribù più oscura, sfregiata dai vulcani, che rifiuta l’armonia dei Na’vi della foresta, con la natura.

Inoltre, il regista ha affermato che il clan del “Popolo delle Ceneri” riflette il lato peggiore dei Na’vi. Ha spiegato che riflettono gli aspetti più oscuri della nostra società: “C’è molta rabbia e molto astio nel mondo in cui viviamo adesso“.

Avatar: Fire and Ash | Note di Produzione

Avatar: Fire and Ash è diretto da James Cameron. Per quanto riguarda il cast: Oona Chaplin (“Game of Thrones”) interpreta il leader del Popolo delle Ceneri, Varang. Al cast storico si aggiungono anche David Thewlis e Michelle Yeoh. Oltre a Sam Worthington e Zoe Saldaña, rivedremo: Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao.

La release al cinema è stata fissata al 19 dicembre 2025.

