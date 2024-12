Box Office USA | Musafa e Sonic 3 dominano il Natale

Il film d’animazione Musafa: Il Re Leone e Sonic 3 hanno tenuto alti gli incassi USA nel lungo weekend di Natale, con Nosferatu che di certo non ha sfigurato.

Come da programma, la settimana di Natale per il Box Office USA ha portato nelle casse degli esercenti un bel po’ di dollaroni. Secondo i dati riportati in rete da Deadline, infatti, dal 20 al 26 dicembre l’incasso totale è valso la bellezza di 263 milioni di dollari, in calo solo del 6% rispetto allo stesso periodo del 2023 (22-28 dicembre). Ma entriamo nel dettaglio degli incassi del weekend.

Nei tre giorni classici del weekend (27-29 dicembre) il prima posizione del Box Office USA è andata a Sonic 3 con un incasso di 38 milioni di dollari, ed un totale di 137,55 milioni, mentre Musafa: Il Re Leone ha sfiorato il primato con 37 milioni di dollari, ed un totale di 113,48 milioni. Andando, invece, a valutare il lungo weekend natalizio (25-29 dicembre) la situazione cambia leggermente, con Musafa leader della classifica con 63,7 milioni attraverso l’ottima combinazione da due giorni (25-26 dicembre) rispetto al suo competitor.

Nosferatu (la nostra recensione) ha offerto una perfetta contro-proposta natalizia portando a casa 21,15 milioni di dollari nel weekend classico, e 40,3 milioni nei cinque giorni; statistiche alla mano si tratta della quarta più alta apertura per un film targato Focus Features. La top five del Box Office USA è stata poi completato dai soliti noti Wicked e Oceania 2, rispettivamente quarto con 19,45 milioni di dollari (totale 424,23 milioni) e quinto con 18,2 milioni di dollari (totale 394,6 milioni). Il primo ha raggiunto, tra l’altro, 31,5 milioni in cinque giorni, mentre il secondo 28,3 milioni.

Nel weekend ha infine esordito A Complete Unknown, il cui incasso è stato di 11,6 milioni di dollari nei tre giorni classici, e di 23,17 milioni in cinque giorni, tra i migliori in assoluto per Searchlight dalla fusione con Disney nel 2019.

