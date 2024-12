Dopo la marea di poster approdata in rete nei giorni scorsi, la divisione nazionale della Disney ha diffuso oggi il trailer italiano di Musafa: Il Re Leone.

La versione italiana del trailer finale arriva in rete a sole due settimane dall’esordio al cinema, ed offre un primo approccio ai doppiaggi italiani affidati tra gli altri a Luca Marinelli (Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (Taka) ed Elodie (Sarabi). L’esordio nei nostri cinema è previsto, lo ricordiamo, per il 19 dicembre 2024.

Musafa: Il Re Leone | I Poster del Film

Musafa: Il Re Leone | Note di Produzione

Musafa: Il Re Leone è stato diretto da Barry Jenkins. Il cast vocale include Aaron Pierre, Kelvin Harrison Jr, Seth Rogen e Billy Eichner. Tra i nuovi membri del cast figurano Tiffany Boone nel ruolo di Sarabi; Kagiso Lediga come il giovane Rafiki; Preston Nyman come Zazu; Mads Mikkelsen come Kiros, un leone formidabile con grandi progetti per il suo branco; Thandiwe Newton nel ruolo di Eshe, la madre di Taka; Lennie James nel ruolo di Obasi, il padre di Taka; Anika Noni Rose come Afia, la madre di Mufasa; e Keith David come Masego, il padre di Mufasa.

I partner di Pastel di Jenkins, Adele Romanski e Mark Ceryak, stanno producendo con la Disney. L’uscita globale del film è attesa per il 19 dicembre 2024.

La trama: Simba, diventato re delle Terre del Branco, è determinato a far sì che il suo cucciolo segua le impronte delle sue zampe mentre vengono esplorate le origini del suo defunto padre Mufasa.

Musafa: Il Re Leone | Le Voci Italiane

Luca Marinelli (Mufasa), Alberto Boubakar Malanchino (Taka), Elodie (Sarabi), Edoardo Stoppacciaro (giovane Rafiki), Riccardo Suarez Puertas (Zazu) e Dario Oppido (Kiros) prestano le loro voci ai nuovi protagonisti e si aggiungono a un ricco cast vocale che vede, tra gli altri, il ritorno di Marco Mengoni (Simba), Elisa (Nala), Edoardo Leo (Timon), Stefano Fresi (Pumba) e Toni Garrani (Rafiki adulto) e l’arrivo dei giovanissimi Emma Cecile Rigonat (Kiara), Mattia Moresco (dialoghi Mufasa cucciolo) e Adriano Trio (dialoghi Mufasa cucciolo), Valeriano Corini (dialoghi Taka cucciolo) ed Edoardo Veroni (canzoni Taka cucciolo).

