Your Friendly Neighborhood Spider-Man | Il trailer della serie animata

Nel tardo pomeriggio odierno Marvel Animation ha diffuso in rete il primo trailer di Your Friendly Neighborhood Spider-Man, la serie animata in arrivo su Disney+.

Realizzata dagli stessi ideatori di X-Men ’97, la nuova serie animata segue i primi passi di Peter Parker verso quello che sarà il suo percorso da supereroe. Your Friendly Neighborhood Spider-Man conta 10 episodi, e sarà disponibile su Disney+ a partire dal 29 gennaio 2025. La sinossi ufficiale della serie animata recita:

“Your Friendly Neighborhood Spider-Man segue Peter Parker nel suo percorso per diventare un eroe, con un viaggio mai visto prima e uno stile che celebra le prime radici del personaggio nei fumetti.”

La serie presenta le voci di Hudson Thames come Peter Parker, Colman Domingo come Norman Osborn, Eugene Byrd come Lonnie Lincoln, Grace Song come Nico Minoru, Hugh Dancy come Otto Octavius, Kari Wahlgren come zia May e Zeno Robinson come Harry Osborn. Lo spettacolo animato presenta anche altri personaggi Marvel come Venom, Amadeus Cho, Pearl Pangan, Rhino, Scorpion, Chameleon, Speed ​​Demon, Tarantula, White Rabbit e altri ancora.

Lo sceneggiatore principale è Jeff Trammell, mentre Mel Zwyer è il supervisore alla regia. Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Dana Vasquez-Eberhardt e Trammell sono i produttori esecutivi.

Your Friendly Neighbordhood Spider-Man | Il Trailer