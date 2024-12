Spider-Man 4 | Sony e Marvel scontro sulla trama del film

Come vi avevamo promesso, la telenovela Marvel/Sony sul futuro di Spider-Man ha generato un altro rumour abbastanza interessante.

Dopo aver riferito della nuova possibile rottura tra Sony Pictures e Marvel Studios sui diritti futuri del celebre supereroe (il nostro articolo), il reporter Jeff Sneider (via MCU Film News) è tornato ad offrire nuovi possibili scenari dietro gli scontri tra i due studios, con particolare dovizia alla realizzazione a dir poco turbolenta di Spider-Man 4.

Sneider ha lasciato intendere che le riprese del quarto film sullo Spider-Man dell’MCU potrebbero non essere poi così vicine, e questo perché i due studios sarebbero stati per molto tempo in disaccordo sulla portata narrativa del film. L’insider, infatti, ha riferito che i Marvel Studios avrebbero spinto per la realizzazione di un film con dimensioni abbastanza ridotte, lontane per intendersi da quelle di Spider-Man: No Way Home; di contro la Sony avrebbe spinto per un film maestoso con il multiverso ancora una volta come base per una nuova avventura.

Tali discrepanze sulla visione di Spider-Man 4, sempre secondo il reporter, avrebbero costretto gli studios a trovare solo in extremis un accordo a metà, e quindi ad una completa riscrittura della sceneggiatura da parte di Chris McKenna ed Erik Sommers. La conseguenza ultima sarebbe stata pertanto un nuovo possibile ritardo sulla tabella di marcia in merito alla produzione.

In aggiunta alle ipotetiche problematiche riferite da Sneider, e queste non sono da considerare speculazioni, l’agendina di Tom Holland per il prossimo anno sta iniziando ad essere abbastanza piena: a tal proposito, va detto che l’attore sarà impegnato per molto tempo sul colossale nuovo film di Christopher Nolan intitolato Odyssey, il cui annuncio ufficiale è arrivato solo nei giorni scorsi (il nostro articolo). Possibile che l’attore possa riuscire a far conciliare le riprese di due produzioni di questa portata?

Beh, in attesa di conoscere il nuovo tassello di questa annosa querelle, ricordiamo che Spider-Man 4 ha ottenuto solo di recente una data di uscita al cinema al 24 luglio 2026, e che Destin Daniel Cretton (Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli) è impegnato come regista, con la coppia Chris McKenna ed Erik Sommers ingaggiata per scrivere la sceneggiatura (e forse riscriverla).