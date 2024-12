Spider-Man | Nuova rottura tra Marvel Studios e Sony

Sony Pictures e Marvel Studios sono nuovamente vicini ad una inaspettata fase di rottura totale in merito al futuro cinematografico di Spider-Man.

A preoccupare fan e addetti ai lavori è stato Tony Vinciquerra, presidente e CEO di Sony Pictures, in occasione di una lunga intervista rilasciata a Variety in cui ha parlato dei flop dello Spider-Man Universe della Sony e del rapporto oramai deteriorato con i Marvel Studios.

In particolare Vinciquerra si è detto dispiaciuto dell’insuccesso del loro Spider-Man Universe, ammettendo in parte le colpe di una serie di flop al botteghino ultimo dei quali Kraven – Il Cacciatore. Il CEO nel contempo ha però accusato la critica in generale, rea a suo dire di aver affossato volutamente i film Sony prima ancora di vederli, un chiaro riferimento a Morbius e Madame Web, entrambi usciti con le ossa rotte al Box Office, ma protagonisti di una seconda vita nel mercato digitale.

Il CEO ha poi chiuso questo argomento affermando che, almeno per il momento, Sony metterà in pausa quei progetti spin-off dedicati ai vari villain dell’universo Spider-Man annunciati in tempi non sospetti. Anche i sequel di Morbius e Venom? Questo al momento non è dato saperlo.

Spider-Man | Sony e Marvel ai ferri corti

Ma veniamo al fulcro dell’intervista di Vinciquerra, ovvero la nuova querelle tra Sony e Marvel sui diritti di Spider-Man. Ebbene, come un fulmine a ciel sereno, il CEO ha rivelato che i rapporti tra le due realtà hollywoodiane è oramai praticamente deteriorato, e che per il momento il futuro di Spider-Man al cinema è rivolto ai progetti Sony, e non a quelli Marvel (chiusa quindi la strada che portava a Spider-Man 4 dell’MCU?).

Qui Vinciquerra ha fatto riferimento ad alcune trattative andate male tra Sony e Marvel nel corso dell’ultimo periodo. Pertanto Spider-Man: Far From Home potrebbe essere stata l’ultima volta che il noto supereroe è apparso nell’MCU: “Per il momento la porta è chiusa“. In un’altra affermazione, il CEO ha fatto intuire il personaggio è pronto per essere parte dello Spider-Man Universe della Sony:

“Abbiamo provato a vedere se c’era un modo per risolverlo. Le persone della Marvel sono fantastiche, abbiamo un grande rispetto per loro, ma d’altra parte abbiamo delle persone davvero fantastiche anche noi. Kevin Feige non ha fatto tutto il lavoro da solo.”

Ma cosa sarà successo tra Sony e Marvel? Beh, le voci di corridoio sembrano sempre più insistenti, e per la maggior parte riguarderebbero le continue richieste della Sony di inserire Spider-Man nel loro universo, richieste ogni volta rimandate al mittente da Kevin Feige e company. Il muro ad oltranza della Marvel sembra aver portato la Sony, quindi, a dire basta e nel contempo prendere coscienza del fatto che il celebre supereroe possa in futuro guidare il loro franchise verso nuovi trionfi.

Spider-Man a questo punto ha davvero detto addio all’MCU? Beh, ad oggi sembra di si, ma è certo che Hollywood è un’industria che si mantiene da sempre sui dollaroni, e quelli della Disney (proprietaria di Marvel Studios) potrebbero anche cambiare le carte in tavola, e quindi convincere Tony Vinciquerra a vendere una volta e per tutte i diritti completi dell’universo Spider-Man, monetizzare l’enorme capitale e concentrarsi su altro. Fantascienza? Non possiamo dirlo con certezza, pertanto vi lasciamo al prossimo capitolo di una telenovella oramai lunga un’eternità.

Voi cosa ne pensate?