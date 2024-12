Box Office USA | Kraven è un flop, Oceania 2 vince ancora

Kraven il Cacciatore si è rivelato un flop tremendo al Box Office USA, mentre Oceania 2 e Wicked hanno fatto nuovamente la parte del leone nel weekend.

Accompagnato da una serie di recensioni a dir poco disastrose (solo 15% su Rotten Tomatoes), il cinecomic Marvel/Sony dedicato al celebre villain è riuscito in un colpo solo ad ottenere il poco apprezzabile merito di essere il film con il peggior weekend d’esordio per un film Sony/Marvel (peggio dei 15,33 milioni di Madame Web), ma anche con il peggior esordio per un film Marvel in assoluto.

Secondo i dati offerti da BoxOfficeMojo, infatti, Kraven il Cacciatore ha esordito nel Box Office USA con 11 milioni di dollari, con una media per sala di 3450 dollari. Il film interpretato da Aaron Taylor-Johnson è arrivato in sala attraverso un budget da 90 milioni di dollari, divenuti poi 110 milioni a causa dei ritardi dovuti alla Pandemia da Covid.

A livello internazionale le cose non sono state di certo migliori; nei 60 mercati in giro per il mondo in cui Kraven ha esordito, infatti, l’incasso totale è stato 15 milioni di dollari, per un totale disastroso da 26 milioni. Dati alla mano, questo terrificando flop potrebbe spingere la Sony a rivedere completamente i propri piani con i diritti sul personaggio di Spider-Man, e magari cederli alla Disney.

Box Office USA | Oceania 2, Wicked e gli altri film

Come anticipato nel titolo di questo nostro aggiornamento, Oceania 2 ha continuato anche in questo weekend ad ottenere ottimi risultati. Il film Disney ha vinto il botteghino con 26,62 milioni di dollari, per un totale di 337,51 milioni, e 717 milioni a livello globale. Wicked, invece, si è confermato al secondo posto con un nuovo incasso da 22,5 milioni di dollari, ed un totale domestico da 359,03 milioni; a livello globale, poi, l’incasso ha superato il mezzo miliardo di dollari.

Nel resto della classifica, Il Gladiatore 2 ha incassato altri 7,8 milioni di dollari (totale 145,93 milioni), mentre il film d’animazione Il Signore degli Anelli – La guerra dei Rohirrim ha raccolto solo 4,6 milioni di dollari nel suo weekend d’esordio.

