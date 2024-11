Oceania 2 | Recensione del nuovo film animato Disney

Oceania 2 è il nuovo film Walt Disney Animation, diretto da David Derrick Jr. e disponibile al cinema dal 27 novembre, distribuito da The Walt Disney Company Italia. Questa è la recensione.

Dopo 8 anni dagli eventi che hanno caratterizzato il primo iconico film (la nostra recensione), Vaiana torna al cinema con una nuova emozionante avventura. Nel cast vocale originale tornano ovviamente Auli‘i Cravalho e Dwayne Johnson, rispettivamente come Vaiana ed il semi-dio Maui. Oceania 2, inizialmente programmato per una release su Disney+, sarà nelle sale, come anticipato, a partire dal 27 dicembre.

Oceania 2 | Il Commento

Nella sua nuova avventura la giovane eroina trova un oggetto misterioso che la spinge ad intraprendere un viaggio ben oltre il reef, in quei mari sconfinati da cui i suoi antenati non hanno più fatto ritorno. Nel corso del suo viaggio Vaiana ritrova il semi-dio Maui e fa la conoscenza della semi-dea Malangi che le ricorderà che per ritrovare nuovi luoghi a volte bisogna anche perdersi.

“Non smettiamo mai di scegliere chi siamo” dall’insegnamento di nonna Täla, Vaiana ne ha fatto tesoro e in Oceania 2 dimostra di non aver smesso di scegliere di chi vuole essere: una viaggiatrice. Dimostra bensì di esser cresciuta e di essere in grado di spingersi oltre le sue paure, e allo stesso tempo riconosce i propri limiti e che per completare la sua missione ha bisogno di aiuto da parte di altre persone più competenti di lei.

C’è stato un tempo in cui popoli di culture differenti hanno avuto un luogo, un’isola dove potersi incontrare, conoscere e scambiare le conoscenze degli uni degli altri, ma un Dio a cui non piaceva questi legami tra gli umani, ha deciso di sprofondare l’isola di Motufetū e privare loro di ogni possibilità di incontro facendo sparire persino le vie di collegamento ad essa.

Oceania 2 | Le voci italiane del film d’animazione

Vaiana ha una grande forza, quella di una leader che ben sa dosare la forza e le competenze del suo gruppo di navigatori, sfruttando le loro capacità e unendole per un unico obiettivo: riunire i popoli provenienti da isole diverse.

Oceania 2 è un viaggio attraverso una cultura molto lontana dalla nostra tradizionale occidentale, ci mostra un popolo con un profondo rispetto per le proprie origini e per la natura che abita, sentimenti profondi e ben radicati in loro. Vaiana e la sua gente continua a insegnare tanto agli spettatori, come il rispetto per la terra e le acque che percorre, il rispetto per la comunità a cui appartiene e non solo ci mostra come comportarsi in modo empatico nei confronti di quelle popolazioni che inizialmente si ignorino ma riconducibili la vicinanza e appartenenza alla propria.

La forza di Oceania 2 è nel personaggio di Vaiana, non la classica principessa disney innocua e sognatrice o la ribelle che deve indossare vesti maschili per dimostrare la sua forza. Vaiana è una ragazza con dei sogni ma dal primo capitolo è maturata, molto più riflessiva e legata ai valori più sinceri come quelli dell’amicizia, della famiglia e dell’appartenenza. Abbraccia le sue paure, le riconosce e le affronta accettando anche di intraprendere un’altra via, perché non sempre quella già tracciata sia la migliore da seguire.

Oceania 2 | Recensione del nuovo film animato Disney Regista: David Derrick Jr. Data di creazione: 2024-11-26 19:26 Valutazione dell'editor

3

Correlati