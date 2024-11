MARIA | trailer italiano del film dal 1 gennaio al cinema

Il 2025 cinematografico si aprirà con la magnifica visione di MARIA, ultimo film diretto da Pablo Larraín con Angelina Jolie nei panni di Maria Callas.

Dopo la presentazione a Venezia 81, MARIA, arriverà nelle sale italiane il 1 gennaio distribuito da 01 Distribution. Al termine dell’articolo vi presentiamo il trailer italiano ufficiale del film.

MARIA: sinossi

MARIA è il racconto della vita tumultuosa, bella e tragica della più grande cantante d’opera del mondo, rivissuta e reimmaginata durante i suoi ultimi giorni nella Parigi degli anni Settanta.

Interpretata da una incredibile Angelina Jolie, al fianco di Pierfrancesco Favino, Alba Rohrwacher, Kodi Smit-McPhee e Valeria Golino.

Un film Fremantle prodotto da Lorenzo Mieli per The Apartment Pictures, una società del gruppo Fremantle, Juan de Dios Larraín per Fabula Pictures, e Jonas Dornbach per Komplizen Film, un’esclusiva per l’Italia Rai Cinema.

