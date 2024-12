Eagle Pictures è tornato a promuovere in questi giorni l’uscita in sala di Babygirl, il nuovo film con protagonista Nicole Kidman.

Il film di Halina Reijn, come noto, è reduce dalla vittoria della Coppa Volpi al Festival del Cinema di Venezia (a Nicole Kidman), ma anche della candidatura ai recenti Golden Globe Awards (tutte le nomination a questo nostro indirizzo), e sempre per l’immensa interpretazione della famosa diva hollywoodiana. Eagle Pictures, per l’occasione, ha fissato l’uscita in sala per il 30 gennaio 2025.

Babygirl | Il Nuovo Trailer Italiano

Babygirl | Note di Produzione

La pellicola scritta e diretta da Halina Reijn si avvia ad ottenere una data d’uscita USA il prossimo 25 dicembre 2024. La recente partecipazione alla recente edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia (qui tutti i vincitori) ha ottenuto una serie di ottime recensioni, ma anche il premio Coppa Volpi per la Miglior Interpretazione Femminile a Nicole Kidman.

Babygirl porta in scena la torbida storia d’amore tra la temuta CEO di un’azienda (Kidman) ed uno dei suoi stagisti, un ragazzo molto più giovane, Samuel (Harris Dickinson). La donna, incastrata in un matrimonio oramai spento (il marito è interrpetato da Antonio Banderas), trova nel giovane stagista una via d’uscita che però assume toni sempre più pericolosi.

Il film uscirà nelle sale italiane dal 30 gennaio 2025.