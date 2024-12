Fresco delle 10 candidature ai prossimi Golden Globes, il film rivelazione del 2024 “Emilia Perez” torna protagonista in rete con un nuovo trailer.

La pellicola diretta da Jacques Audiard si appresta a prendersi gli onori della cronaca anche nei riguardi del popolo italiano – dal 9 gennaio – e nell’attesa si mostra con un nuovo intenso trailer. Emilia Perez si presenterà nelle sale italiane dopo aver vinto il Premio della giuria e del Premio per la miglior interpretazione femminile all’intero cast all’ultimo Festival di Cannes, ben 5 premi EFA (miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista, miglior montaggio, migliore sceneggiatura), e ottenuto come anticipato 10 nomination ai Golden Globe.

Emilia Perez | Il Nuovo Trailer

Emilia Perez | Note di Produzione

Da musical a film di narcotrafficanti, da storia di transizione a commedia d’amore, tutto cambia e tutto rinasce nel racconto di Jacques Audiard, sulle note delle musiche di Camille e Clément Ducol. Un film sorprendente e oltre i confini di ogni genere cinematografico con un cast eccezionale, da Edgar Ramirez a Mark Ivanir, alle attrici vincitrici del premio per la miglior interpretazione femminile al Festival di Cannes, Adriana Paz, Zoe Saldaña, Selena Gomez e Karla Sofía Gascon, la prima donna transgender a ricevere il premio.

La trama di Emilia Pérez recita: Rita è un avvocato al servizio di un grande studio, più interessato a scagionare i criminali che a consegnarli alla giustizia. Un giorno riceve un’offerta del tutto inaspettata: aiutare un potente boss del cartello messicano della droga a ritirarsi dai suoi loschi affari e sparire per sempre. L’uomo ha in mente di attuare il progetto su cui lavora da anni: diventare la donna che ha sempre sognato di essere. Insoddisfatta del suo lavoro, Rita decide di accettare l’incarico, ignara del fatto che questa scelta cambierà per sempre la vita di molti.

L’esordio nelle nostre sale di Emilia Pérez è stato fissato da Lucky Red per il 9 gennaio 2025.