La serie antologica Piccoli Brividi tornerà su Disney+ con una secondo stagione dal titolo La Misteriosa Avventura.

Nei giorni scorsi, a meno di un mese dalla messa in onda, Disney ha presentato il trailer ufficiale che offre uno sguardo interessante al nuovo adattamento dei racconti ispirati all’amata collana di libri di R.L. Stine “Piccoli Brividi”. Gli 8 episodi della Stagione 2 saranno tutti disponibili a partire dal 10 gennaio 2025.

Piccoli Brividi: La misteriosa avventura inizia quando i gemelli Cece e Devin Brewer vengono mandati a trascorrere un’estate a Gravesend, Brooklyn, con il padre divorziato. Una minaccia è in agguato e i due si rendono subito conto che tra loro ci sono degli oscuri segreti, innescando una catena di eventi che svelano un profondo mistero. Mentre si addentrano nell’ignoto, Cece, Devin e i loro amici – Alex, CJ e Frankie – si ritrovano coinvolti nell’agghiacciante storia di quattro adolescenti misteriosamente scomparsi nel 1994.

La serie è interpretata da David Schwimmer (lo ricordate in Friends?) nel ruolo di Anthony Brewer, un ex professore di botanica che si è immerso nella scienza e nel mistero, Ana Ortiz in quello di Jen, Jayden Bartels nei panni di Cece, Sam McCarthy in quelli di Devin; Elijah M. Cooper è CJ, Galilea La Salvia interpreta Frankie, Francesca Noel è Alex e Stony Blyden interpreta Trey.

Prodotta da Sony Pictures Television, la serie Disney Branded Television è stata sviluppata da Nicholas Stoller e Rob Letterman, con Hilary Winston e Letterman alla regia. Tutti e tre sono executive producer insieme a Neal H. Moritz, Iole Lucchese, Pavun Shetty, Conor Welch, Caitlin Friedman, Erin O’Malley, James Eagan e Karl Frankenfield. Piccoli Brividi: La misteriosa avventura è prodotta da Sony Pictures Television, Disney Branded Television, Original Film, Stoller Global Solutions e Scholastic Entertainment.

Piccoli Brividi: La misteriosa avventura | Il Trailer