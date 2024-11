Sonic 3 | Il nuovo trailer del film è finalmente online

[Aggiornamento 25 Novembre ore 16:50] Come da promessa, siamo qui a mostrarvi la versione italiana del nuovo trailer di Sonic 3, il nuovo film ispirato alla saga videoludica.

Con il nuovo trailer, la divisione nazionale della Paramount Pictures ha aggiornato anche la sinossi ufficiale del film che recita quanto segue: “Sonic fa il suo ritorno al cinema con l’avventura più emozionante di sempre. Sonic, Knuckles e Tails si ritrovano a dover fronteggiare un nuovo e formidabile nemico: Shadow, un misterioso villain con poteri mai visti prima. Con le loro abilità messe alla prova in ogni modo, il Team Sonic deve cercare un’alleanza inaspettata per fermare Shadow e proteggere il pianeta.”

[Articolo Originale] Il nuovo trailer del film Sonic 3 è finalmente giunto in dirittura d’arrivo, il lancio in rete tra oggi e domani.

Dopo la valanga di characters poster che ha letteralmente invaso il web nei giorni scorsi (seguite le tracce a questo nostro indirizzo), l’attesissimo Sonic 3 è pronto per mostrare i muscoli attraverso il nuovo trailer. L’annuncio è arrivato quest’oggi grazie al solito tweet con scene d’anteprima (lo trovate sull’account social ufficiale qui).

Sonic 3 | Note di Produzione

Il film è stato diretto da Jeff Fowler (già regista dei primi due film). Neal H. Moritz, Toby Ascher, Toru Nakahara e Hitoshi Okuno hanno prodotto il film.

Il regista Jeff Fowler torna insieme al cast all-star che comprende Jim Carrey, Ben Schwartz, James Marsden, Tika Sumpter, Idris Elba, Colleen O’Shaughnessey, Natasha Rothwell, Shemar Moore, Adam Pally, Lee Majdoub, i nuovi arrivati Alyla Browne e Krysten Ritter, mentre Keanu Reeves si unisce al franchise nel ruolo di Shadow the Hedgehog.

La data di lancio in sala di Sonic 3 è fissata da Paramount Pictures per il 20 dicembre 2024. In Italia dal 1° gennaio 2025.

