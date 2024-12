Quello da poco passato per il Box Office ITALIA è stato un weekend natalizio ricchissimo con Musafa: Il Re Leone che ha continuato a dominare.

Superando ogni previsione ottimistica, il weekend natalizio quest’anno ha offerto numeri da paura: secondo i dati raccolti da Cineguru, infatti, è noto che l’incasso complessivo tra il 26 ed il 29 dicembre è stato 20,03 milioni di euro, ben oltre i 10,47 milioni dello stesso weekend del 2023, quando in testa c’erano film quali Wonka e Wish. A fare la differenza, oltre la presenza di un “toro” come Musafa, anche la composizione stessa del weekend, perfetta per coloro che coloro che potevano sfruttare al meglio le festività natalizie. Ma veniamo nel dettaglio dei film protagonisti del weekend.

Musafa: Il Re Leone ha ha continuato a genere incasso importanti anche nel suo secondo weekend di programmazione; la nuova prima posizione del film Disney è valsa infatti 6,77 milioni di euro, con un miglioramento del 49% rispetto al suo esordio, ed un totale straordinario di 13,53 milioni. L’obiettivo dichiarato a fine corsa rimane ora senza dubbio quota 20 milioni.

Diamanti di Ferzan Ozpetek ha chiuso il weekend al secondo posto con un incasso di 3,31 milioni di euro, una media per sala ben oltre i 6 mila euro, ed un totale di 5,64 milioni, ben oltre i 4,65 milioni raccolti nello stesso lasso di tempo da La Dea Fortuna, ultimo film del regista ad essere uscito al cinema nel periodo natalizio (2019). La terza posizione del podio del Box Office ITALIA è andata a Io e Te dobbiamo parlare (la commedia di Alessandro Siani): l’incasso maturato nel weekend è stato 3,13 milioni di euro, per un totale di 5,86 milioni.

L’altra commedia italiana “Cortina Express” ha incassato altri 1,96 milioni di euro in quarta posizione, ed ora viaggia con un parziale di 2,86 milioni. Oceania 2 si è posizionato al quinto posto con un incasso di 1,56 milioni di euro, ed un totale 19,11 milioni, ben oltre i 19,06 milioni di Frozen 2, e ad un passo dai 19,41 milioni di primo Frozen. Sopra il milione di euro di incasso (1,48 milioni per la precisione), infine, anche Conclave.