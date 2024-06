In una stagione cinematografica povere di emozioni, Inside Out 2 è arrivato come un uragano spazzando via tutte le preoccupazioni.

Secondo le stime offerte da BoxOfficePro, infatti, il nuovo film d’animazione Pixar è andato ben oltre le più rosee aspettative, strappando così una vittoria al Box Office USA quasi da record. Atteso con un weekend d’esordio da 100 milioni, Inside Out 2 ha raccolto negli ultimi tre giorni un incasso stimato straordinario da 155 milioni di dollari, con una media per sala da quasi 40 mila dollari.

Quello di Inside Out 2 è senza dubbio l’incasso all’esordio più alto del 2024 (quasi il doppio di Dune Parte Due), ma anche il secondo più alto weekend d’esordio americano di sempre per un film d’animazione, superando i 146,4 milioni di “Super Mario Bros – Il Film” e dietro solo “Gli incredibili 2” con 182,7 milioni.

Ad aiutare il sequel di Inside Out a raggiungere questo straordinario risultato al Box Office USA, le ottime risposte da parte di pubblico e critica. Su RottenTomatoes il punteggio della critica è stato 92% di recensioni positive, mentre per il pubblico il risultato è stato anche maggiore (96%). Su CinemaScore, invece, il film ha raccolto una splendida “A“, seguito anche da un 4.5 su 5 con PostTrack.

A livello internazionale le cose sono andate anche meglio. Dai 38 mercati in cui Inside Out 2 è stato programmato, infatti, sono arrivati 140 milioni di dollari, per un totale di 295 milioni a livello globale. Statistiche alla mano si tratta del più alto esordio globale di sempre più un film d’animazione. Tra i migliori incassi internazionali spicca quello ottenuto in Messico (30,2 milioni), seguito da Corea (14,9 milioni) e Regno Unito (13,9 milioni.

Ma le buone notizie non arrivano solo dal film Pixar/Disney. Il secondo weekend di Bad Boys: Ride or Die ha portato nelle casse della Sony altri 33 milioni di dollari, con un calo ridotto del 42%. Complessivamente l’incasso dell’action movie americano è salito a quota 112,24 milioni, che diventa 214,6 milioni a livello globale. A questo punto della corsa, l’intero franchise Bad Boys ha raggiunto quota 1 miliardo di dollari.

La terza piazza del podio del Box Office USA ha visto Il Regno del Pianeta delle Scimmie con un incasso di 5,2 milioni di dollari (totale 157,8 milioni), davanti a Garfield – Il Film con 5 milioni (totale 78,52 milioni) e The Watchers con 3,66 milioni (totale 13,66 milioni).

